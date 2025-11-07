Série B classificação atualizada: G4 com a 36ª rodada
Série B chega à 36ª rodada com o Coritiba isolado na liderança e briga pelo G-4 aberta. Chapecoense, Remo e Athletico-PR seguem no grupo de acesso
Thiago Wagner
Publicado em 07/11/2025 às 19:17
Atualizado em 07/11/2025 às 19:20
A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 entra na 36ª rodada com o Coritiba cada vez mais perto de confirmar o retorno à Série A. O time paranaense lidera com 61 pontos e pode garantir matematicamente o acesso neste fim de semana, caso vença o Paysandu fora de casa e conte com tropeços dos rivais diretos.
Logo atrás, Chapecoense e Remo aparecem empatados com 58 pontos, firmes na zona de acesso e em boa fase. O Athletico-PR, com 56 pontos, fecha o G-4 após vencer o Goiás na rodada anterior.
Fora do grupo de acesso, Criciúma (55 pts) e Goiás (55) ainda sonham com a vaga, enquanto o Novorizontino, agora com 56 pontos, briga ponto a ponto para voltar ao G-4 nas últimas rodadas.
Na parte de baixo da tabela, Amazonas FC, Botafogo-SP, Volta Redonda e Paysandu seguem na zona de rebaixamento, com o time paraense rebaixado.
A 36ª rodada começa nesta sexta-feira (7) e se estende até segunda (10), com confrontos diretos que podem definir o futuro da competição.
Classificação da Série B 2025 (antes da 36ª rodada)
- Coritiba – 61 pts
- Chapecoense – 58 pts
- Remo – 58 pts
- Athletico-PR – 56 pts
- Novorizontino – 56 pts
- Criciúma – 55 pts
- Goiás – 55 pts
- CRB – 52 pts
- Avaí – 51 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 45 pts
- Operário – 43 pts
- América-MG – 41 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Athletic – 37 pts
- Amazonas FC – 35 pts
- Botafogo-SP – 35 pts
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts