Série B classificação atualizada: G4 com a 36ª rodada

Série B chega à 36ª rodada com o Coritiba isolado na liderança e briga pelo G-4 aberta. Chapecoense, Remo e Athletico-PR seguem no grupo de acesso

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 entra na 36ª rodada com o Coritiba cada vez mais perto de confirmar o retorno à Série A. O time paranaense lidera com 61 pontos e pode garantir matematicamente o acesso neste fim de semana, caso vença o Paysandu fora de casa e conte com tropeços dos rivais diretos.

Logo atrás, Chapecoense e Remo aparecem empatados com 58 pontos, firmes na zona de acesso e em boa fase. O Athletico-PR, com 56 pontos, fecha o G-4 após vencer o Goiás na rodada anterior.

Fora do grupo de acesso, Criciúma (55 pts) e Goiás (55) ainda sonham com a vaga, enquanto o Novorizontino, agora com 56 pontos, briga ponto a ponto para voltar ao G-4 nas últimas rodadas.

Na parte de baixo da tabela, Amazonas FC, Botafogo-SP, Volta Redonda e Paysandu seguem na zona de rebaixamento, com o time paraense rebaixado.

A 36ª rodada começa nesta sexta-feira (7) e se estende até segunda (10), com confrontos diretos que podem definir o futuro da competição.

Classificação da Série B 2025 (antes da 36ª rodada)