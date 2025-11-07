fechar
Série B classificação atualizada: G4 com a 36ª rodada

Série B chega à 36ª rodada com o Coritiba isolado na liderança e briga pelo G-4 aberta. Chapecoense, Remo e Athletico-PR seguem no grupo de acesso

Por Thiago Wagner Publicado em 07/11/2025 às 19:17 | Atualizado em 07/11/2025 às 19:20
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B - JP Pacheco | Coritiba

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 entra na 36ª rodada com o Coritiba cada vez mais perto de confirmar o retorno à Série A. O time paranaense lidera com 61 pontos e pode garantir matematicamente o acesso neste fim de semana, caso vença o Paysandu fora de casa e conte com tropeços dos rivais diretos.

Logo atrás, Chapecoense e Remo aparecem empatados com 58 pontos, firmes na zona de acesso e em boa fase. O Athletico-PR, com 56 pontos, fecha o G-4 após vencer o Goiás na rodada anterior.

Fora do grupo de acesso, Criciúma (55 pts) e Goiás (55) ainda sonham com a vaga, enquanto o Novorizontino, agora com 56 pontos, briga ponto a ponto para voltar ao G-4 nas últimas rodadas.

Na parte de baixo da tabela, Amazonas FC, Botafogo-SP, Volta Redonda e Paysandu seguem na zona de rebaixamento, com o time paraense rebaixado.

A 36ª rodada começa nesta sexta-feira (7) e se estende até segunda (10), com confrontos diretos que podem definir o futuro da competição.

Classificação da Série B 2025 (antes da 36ª rodada)

  1. Coritiba – 61 pts
  2. Chapecoense – 58 pts
  3. Remo – 58 pts
  4. Athletico-PR – 56 pts
  5. Novorizontino – 56 pts
  6. Criciúma – 55 pts
  7. Goiás – 55 pts
  8. CRB – 52 pts
  9. Avaí – 51 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 45 pts
  13. Operário – 43 pts
  14. América-MG – 41 pts
  15. Ferroviária – 40 pts
  16. Athletic – 37 pts
  17. Amazonas FC – 35 pts
  18. Botafogo-SP – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

