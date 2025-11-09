fechar
Transmissão Flamengo x Santos ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Mengão segue na disputa pelo título, enquanto o Peixe luta para sair da zona de rebaixamento e terá Neymar de volta para o confronto.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/11/2025 às 16:00
Danilo, do Flamengo
Danilo, do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Transmissão ao vivo, online e grátis

Para assistir Flamengo x Santos ao vivo e online, basta acessar o Globoplay através do sinal do Premiere, que estará transmitindo a partida. No entanto, é importante destacar que a transmissão não será gratuita, sendo necessária assinatura do pay-per-view.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: 09/11/2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã
  • Torneio: Campeonato Brasileiro
  • Onde assistir: Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata.

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

