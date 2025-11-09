Transmissão Flamengo x Santos ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Mengão segue na disputa pelo título, enquanto o Peixe luta para sair da zona de rebaixamento e terá Neymar de volta para o confronto.
Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.
Transmissão ao vivo, online e grátis
Para assistir Flamengo x Santos ao vivo e online, basta acessar o Globoplay através do sinal do Premiere, que estará transmitindo a partida. No entanto, é importante destacar que a transmissão não será gratuita, sendo necessária assinatura do pay-per-view.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: 09/11/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Premiere.
Prováveis escalações
Flamengo
Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata.
Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda