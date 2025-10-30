fechar
Outros Esportes | Notícia

Corinthians x Flamengo no NBB: veja onde assistir ao vivo e horário

Corinthians e Flamengo se enfrentam no NBB 2025/26. Timão busca surpreender em casa; Fla chega reforçado e quer retomar protagonismo.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/10/2025 às 16:12
Time do Flamengo (2024) comemora no El Templo del Rock
Time do Flamengo (2024) comemora no El Templo del Rock - Marcelo Endelli/FIBA

O NBB 2025/26 segue com grandes emoções, e nesta sexta-feira (31), o Corinthians recebe o Flamengo em um dos confrontos mais aguardados da rodada. A bola sobe às 20h (horário de Brasília), em São Paulo.

Como chegam as equipes?

O Corinthians vive um bom momento no início da temporada do NBB 2025/26. A equipe vem mostrando evolução sob comando de Léo Figueiró, apostando na força coletiva e em reforços como o pivô americano Devon Scott, que trouxe mais presença no garrafão.

Jogando em casa, o Timão espera usar o apoio da torcida para tentar surpreender um dos favoritos ao título.

Já o Flamengo chega embalado e com elenco reforçado. O Rubro-Negro contratou nomes importantes, como o armador argentino Franco Baralle e o ala Daniel Onwenu, além de manter a base experiente de temporadas anteriores.

O objetivo é claro: retomar o protagonismo e encerrar o jejum de títulos nacionais desde 2021.

Onde assistir ao vivo?

O duelo entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+, que exibem os principais jogos da temporada do Novo Basquete Brasil.

Leia Também

Ficha técnica

  • Corinthians x Flamengo
  • Competição: NBB 2025/26
  • Rodada: Regular
  • Data: Sexta-feira, 31 de outubro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

