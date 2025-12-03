Transmissão Juventude x Santos ao vivo online grátis? confira onde assistir
Papo já está rebaixado e apenas cumpre tabela nas rodadas finais. Peixe busca sua segunda vitória consecutiva para seguir fora da zona da degola
O Santos visita o Juventude nesta quarta-feira (03), às 19h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Onde assistir Juventude x Santos ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video (plataforma de streaming).
Você poderá acompanhar o jogo gratuitamente criando uma nova conta no aplicativo. Novas assinaturas são liberadas gratuitamente em seu primeiro mês.
Como chegam as equipes
Após ficar no empate em casa diante do Bahia, por 1 a 1, o Juventude teve seu rebaixamento à Série B confirmado.
O time de Caxias do Sul é o vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 34 pontos, e apenas cumpre tabela nas rodadas finais.
O Santos, por outro lado, até está invicto há quatro partidas, mas não vive situação tranquila na classificação.
O Peixe está em 16º lugar, com 41 pontos conquistados e precisa vencer para não correr riscos de voltar ao Z-4 antes da rodada final.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 19h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 37
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Onde Assistir: Amazon Prime Video
Prováveis Escalações
Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Nenê, Mandaca e Marcelo Hermes; Ênio e Rafael Bilu; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt e Willian Arão; Barreal, Guilherme e Neymar; Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.