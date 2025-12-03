Transmissão Juventude x Santos ao vivo online grátis? confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Papo já está rebaixado e apenas cumpre tabela nas rodadas finais. Peixe busca sua segunda vitória consecutiva para seguir fora da zona da degola

Clique aqui e escute a matéria

O Santos visita o Juventude nesta quarta-feira (03), às 19h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Onde assistir Juventude x Santos ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video (plataforma de streaming).

Você poderá acompanhar o jogo gratuitamente criando uma nova conta no aplicativo. Novas assinaturas são liberadas gratuitamente em seu primeiro mês.

Como chegam as equipes

Após ficar no empate em casa diante do Bahia, por 1 a 1, o Juventude teve seu rebaixamento à Série B confirmado.

O time de Caxias do Sul é o vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 34 pontos, e apenas cumpre tabela nas rodadas finais.

O Santos, por outro lado, até está invicto há quatro partidas, mas não vive situação tranquila na classificação.

O Peixe está em 16º lugar, com 41 pontos conquistados e precisa vencer para não correr riscos de voltar ao Z-4 antes da rodada final.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 19h30 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (03/12) – 19h30 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 37

Brasileirão – Rodada 37 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Onde Assistir: Amazon Prime Video

Prováveis Escalações

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Nenê, Mandaca e Marcelo Hermes; Ênio e Rafael Bilu; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt e Willian Arão; Barreal, Guilherme e Neymar; Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.