Transmissão Flamengo x Ceará ao vivo online grátis: confira onde assistir

Após conquistar a Libertadores, a equipe do Mengão mira o título do Brasileirão, enquanto o Ceará busca entrar na zona da Sul-Americana.

Clique aqui e escute a matéria

Flamengo e Ceará se enfrentam na terça-feira, 03 de dezembro de 2025, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Fla chega muito confiante após conquistar a Libertadores. Lidera o Brasileirão com 75 pontos e pode garantir o título já nesta quarta se vencer o Ceará.

Mesmo com empate ou derrota, ainda pode ser campeão, desde que o Palmeiras tropece diante do Atlético-MG.

O Vozão vive momento instável: vem de duas derrotas e um empate, e não vence desde 9 de novembro.

A equipe ainda tem desfalques importantes, mas precisa pontuar para respirar na reta final da Série A e tenta surpreender mesmo jogando fora de casa.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida entre Flamengo e Ceará, válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela GeTV (Youtube).

O confronto contará com transmissão ao vivo no Globoplay, onde será possível acompanhar a partida gratuitamente, bastando ter uma conta na plataforma, e também no YouTube do ge TV, de forma gratuita para todo o Brasil.

Como acessar o Globoplay?

1. Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o app no celular/Smart TV.

Clique em Entrar e faça login na sua Conta Globo (ou crie uma gratuitamente).

No menu inicial, vá até "Agora na TV" para assistir à transmissão ao vivo da TV Globo.

Se a partida estiver no Premiere, entre na aba Premiere e faça login com sua assinatura (ou contrate).

Clique no banner do jogo Flamengo x Ceará e assista.

Como assistir no ge tv?

Abra o YouTube (no celular, PC ou Smart TV). Pesquise por "ge TV ao vivo". Entre no canal oficial do ge. Clique na transmissão ao vivo do jogo.

Ficha de Jogo

Confronto: Flamengo x Ceará

Flamengo x Ceará Data: 23/12/2025 (terça-feira)

23/12/2025 (terça-feira) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro

Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Onde assistir: TV Globo, Premiere e GeTV

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Saúl, Jorge Carrascal (Arrascaeta), Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Plata (Bruno Henrique).

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.