Transmissão Flamengo x Ceará ao vivo online grátis: confira onde assistir
Após conquistar a Libertadores, a equipe do Mengão mira o título do Brasileirão, enquanto o Ceará busca entrar na zona da Sul-Americana.
Flamengo e Ceará se enfrentam na terça-feira, 03 de dezembro de 2025, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O Fla chega muito confiante após conquistar a Libertadores. Lidera o Brasileirão com 75 pontos e pode garantir o título já nesta quarta se vencer o Ceará.
Mesmo com empate ou derrota, ainda pode ser campeão, desde que o Palmeiras tropece diante do Atlético-MG.
O Vozão vive momento instável: vem de duas derrotas e um empate, e não vence desde 9 de novembro.
A equipe ainda tem desfalques importantes, mas precisa pontuar para respirar na reta final da Série A e tenta surpreender mesmo jogando fora de casa.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida entre Flamengo e Ceará, válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela GeTV (Youtube).
O confronto contará com transmissão ao vivo no Globoplay, onde será possível acompanhar a partida gratuitamente, bastando ter uma conta na plataforma, e também no YouTube do ge TV, de forma gratuita para todo o Brasil.
Como acessar o Globoplay?
- 1. Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o app no celular/Smart TV.
- 2. Clique em Entrar e faça login na sua Conta Globo (ou crie uma gratuitamente).
- 3. No menu inicial, vá até “Agora na TV” para assistir à transmissão ao vivo da TV Globo.
- 4. Se a partida estiver no Premiere, entre na aba Premiere e faça login com sua assinatura (ou contrate).
- 5. Clique no banner do jogo Flamengo x Ceará e assista.
Como assistir no ge tv?
- Abra o YouTube (no celular, PC ou Smart TV).
- Pesquise por "ge TV ao vivo".
- Entre no canal oficial do ge.
- Clique na transmissão ao vivo do jogo.
Ficha de Jogo
- Confronto: Flamengo x Ceará
- Data: 23/12/2025 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: TV Globo, Premiere e GeTV
Prováveis escalações
Flamengo
Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Saúl, Jorge Carrascal (Arrascaeta), Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Plata (Bruno Henrique).
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.