fechar
Onde assistir |

Transmissão Flamengo x Ceará ao vivo online grátis: confira onde assistir

Após conquistar a Libertadores, a equipe do Mengão mira o título do Brasileirão, enquanto o Ceará busca entrar na zona da Sul-Americana.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/12/2025 às 19:30
Samuel Lino abraça Carrascal em gol do Flamengo
Samuel Lino abraça Carrascal em gol do Flamengo - Instagram/Conmebol

Clique aqui e escute a matéria

Flamengo e Ceará se enfrentam na terça-feira, 03 de dezembro de 2025, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Fla chega muito confiante após conquistar a Libertadores. Lidera o Brasileirão com 75 pontos e pode garantir o título já nesta quarta se vencer o Ceará.

Mesmo com empate ou derrota, ainda pode ser campeão, desde que o Palmeiras tropece diante do Atlético-MG.

O Vozão vive momento instável: vem de duas derrotas e um empate, e não vence desde 9 de novembro.

A equipe ainda tem desfalques importantes, mas precisa pontuar para respirar na reta final da Série A e tenta surpreender mesmo jogando fora de casa.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida entre Flamengo e Ceará, válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela GeTV (Youtube).

O confronto contará com transmissão ao vivo no Globoplay, onde será possível acompanhar a partida gratuitamente, bastando ter uma conta na plataforma, e também no YouTube do ge TV, de forma gratuita para todo o Brasil.

Como acessar o Globoplay?

  • 1. Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o app no celular/Smart TV.
  • 2. Clique em Entrar e faça login na sua Conta Globo (ou crie uma gratuitamente).
  • 3. No menu inicial, vá até “Agora na TV” para assistir à transmissão ao vivo da TV Globo.
  • 4. Se a partida estiver no Premiere, entre na aba Premiere e faça login com sua assinatura (ou contrate).
  • 5. Clique no banner do jogo Flamengo x Ceará e assista.

Como assistir no ge tv?

  1.  Abra o YouTube (no celular, PC ou Smart TV).
  2.  Pesquise por "ge TV ao vivo".
  3.  Entre no canal oficial do ge.
  4. Clique na transmissão ao vivo do jogo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha de Jogo

  • Confronto: Flamengo x Ceará
  • Data: 23/12/2025 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Onde assistir: TV Globo, Premiere e GeTV

Leia Também

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Saúl, Jorge Carrascal (Arrascaeta), Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Plata (Bruno Henrique).

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Leia também

Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Se o Flamengo vencer hoje, garante o título do Brasileirão 2025? Veja os possíveis cenários
Campeonato Brasileiro

Se o Flamengo vencer hoje, garante o título do Brasileirão 2025? Veja os possíveis cenários

Compartilhe

Tags