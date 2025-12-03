fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo online grátis? confira onde assistir

Invictos há quatro jogos, Los Blancos vêm de empate em duelo contra o Girona. Equipe da capital espanhola terá duelo difícil contra time basco

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/12/2025 às 13:00
Vinicius Júnior abraça Mbappé em jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior abraça Mbappé em jogo do Real Madrid - Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (03), às 15h00 (horário de Brasília), em duelo antecipado válido pela 19ª rodada de La Liga. A partida será disputada no Nuevo San Mamés, em Bilbao.

Onde assistir Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

Como chegam as equipes

O Athletic Bilbao venceu o Levante na rodada anterior, pelo placar de 2 a 0, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição. Os Bascos, muito fortes em casa, ocupam a oitava colocação na tabela, com 20 pontos.

O Real Madrid, por outro lado, está invicto há quatro jogos, mas precisa vencer novamente para seguir na disputa pela liderança contra o Barcelona. Na rodada anterior, o time ficou no empate contra o Girona, por 1 a 1.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 15h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: La Liga – Rodada 19
  • Local: Nuevo San Mamés, em Bilbao (Espanha)
  • Onde Assistir: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte e Yuri Berchiche; Jauregizar, Mora e Berenguer; Navarro, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rudiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Leia também

Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags