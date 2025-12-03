Transmissão Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo online grátis? confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invictos há quatro jogos, Los Blancos vêm de empate em duelo contra o Girona. Equipe da capital espanhola terá duelo difícil contra time basco

O Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (03), às 15h00 (horário de Brasília), em duelo antecipado válido pela 19ª rodada de La Liga. A partida será disputada no Nuevo San Mamés, em Bilbao.

Onde assistir Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

Como chegam as equipes

O Athletic Bilbao venceu o Levante na rodada anterior, pelo placar de 2 a 0, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição. Os Bascos, muito fortes em casa, ocupam a oitava colocação na tabela, com 20 pontos.

O Real Madrid, por outro lado, está invicto há quatro jogos, mas precisa vencer novamente para seguir na disputa pela liderança contra o Barcelona. Na rodada anterior, o time ficou no empate contra o Girona, por 1 a 1.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 15h00 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (03/12) – 15h00 (Horário de Brasília) Competição: La Liga – Rodada 19

La Liga – Rodada 19 Local: Nuevo San Mamés, em Bilbao (Espanha)

Nuevo San Mamés, em Bilbao (Espanha) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte e Yuri Berchiche; Jauregizar, Mora e Berenguer; Navarro, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rudiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.