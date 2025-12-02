Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os Culés lideram a LaLiga com 34 pontos conquistados e mantém amplo domínio recente sobre o Atlético, com apenas uma derrota desde 2022.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (2), Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam no Camp Nou, a partir das 17h (de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Barcelona de Hansi Flick assumiu a ponta da tabela ao chegar aos 34 pontos, superando o Real Madrid por apenas um ponto na disputa direta pela liderança. Enquanto isso, o Atlético de Madrid aparece na quarta colocação de LALIGA, somando 31 pontos.

Na rodada mais recente, o Barça confirmou o bom momento ao vencer o Alavés por 3 a 1 diante de sua torcida. O Atlético, por sua vez, fez valer o mando de campo e superou o Oviedo por 2 a 0.

O confronto entre os catalães e os colchoneros tem sido marcado por amplo domínio do Barcelona nos últimos anos. Desde 2022, o time blaugrana sofreu somente uma derrota (ocorrida em 2024) e acumulou sete vitórias e um empate no período.

Onde assistir ao vivo?

Barcelona x Atlético de Madrid, às 17h (de Brasília), em LALIGA, com transmissão ao vivo do Disney+.

Ficha técnica

Data: terça-feira, 02 de dezembro de 2025

terça-feira, 02 de dezembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Camp Nou, em Barcelona

Camp Nou, em Barcelona Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Barcelona

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin e Balde; Marc Bernal, Casadó e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Atlético de Madrid

Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Lenglet e Hancko; Gallagher, Koke, Baena e Nico Gonzalez; Griezmann e Sorloth.