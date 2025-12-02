fechar
Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Os Culés lideram a LaLiga com 34 pontos conquistados e mantém amplo domínio recente sobre o Atlético, com apenas uma derrota desde 2022.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/12/2025 às 9:25
Robert Lewandowski e Lamine Yamal, atacantes do Barcelona
Robert Lewandowski e Lamine Yamal, atacantes do Barcelona - Instagram/Barcelona

Nesta terça-feira (2), Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam no Camp Nou, a partir das 17h (de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Barcelona de Hansi Flick assumiu a ponta da tabela ao chegar aos 34 pontos, superando o Real Madrid por apenas um ponto na disputa direta pela liderança. Enquanto isso, o Atlético de Madrid aparece na quarta colocação de LALIGA, somando 31 pontos.

Na rodada mais recente, o Barça confirmou o bom momento ao vencer o Alavés por 3 a 1 diante de sua torcida. O Atlético, por sua vez, fez valer o mando de campo e superou o Oviedo por 2 a 0.

O confronto entre os catalães e os colchoneros tem sido marcado por amplo domínio do Barcelona nos últimos anos. Desde 2022, o time blaugrana sofreu somente uma derrota (ocorrida em 2024) e acumulou sete vitórias e um empate no período.

Onde assistir ao vivo?

Barcelona x Atlético de Madrid, às 17h (de Brasília), em LALIGA, com transmissão ao vivo do Disney+.

Ficha técnica

  • Data: terça-feira, 02 de dezembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Camp Nou, em Barcelona
  • Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Barcelona

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin e Balde; Marc Bernal, Casadó e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Atlético de Madrid

Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Lenglet e Hancko; Gallagher, Koke, Baena e Nico Gonzalez; Griezmann e Sorloth.

