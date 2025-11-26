Transmissão Atlético de Madrid x Internazionale ao vivo: veja onde assistir pela 5ª rodada da Champions League 2025/26
Espanhóis precisam reagir na Fase de Liga da Champions League, mas encaram time italiano que venceu todos os jogos até o momento nesta edição
Atlético de Madrid e Internazionale se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 17h (horário de Brasília), no Metropolitano, pela 5ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26.
O clube colchonero, de Diego Simeone, possui seis pontos (duas vitórias e duas derrotas). Do outro lado, finalista na temporada passada, a equipe italiana soma 12 pontos (venceu todos jogos).
Na temporada 2023/24, os times estiveram frente a frente nas oitavas de final. Na ida, o time de Milão venceu. Na volta, em Madrid, os mandantes ganharam e depois avançaram nos pênaltis.
Escalação do Atlético de Madrid: Musso; Molina, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke e Nico González; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Escalação da Internazionale: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.
Transmissão Atlético de Madrid x Internazionale ao vivo
A partida tem, para o Brasil, cobertura exclusiva no streaming HBO Max. Para assistir, é necessário ter a assinatura da plataforma. Não tem transmissão da TNT ou Space. Abaixo, sabia como acessar:
Como assistir Atlético de Madrid x Internazionale na HBO Max?
- 1. Abra o HBO Max no celular, computador, tablet ou Smart TV.
- 2. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis.
- 3. Vá até a seção " UEFA Champions League".
- 4. Clique em Atlético de Madrid x Internazionale para assistir ao vivo.