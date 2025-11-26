fechar
Transmissão Atlético de Madrid x Internazionale ao vivo: veja onde assistir pela 5ª rodada da Champions League 2025/26

Espanhóis precisam reagir na Fase de Liga da Champions League, mas encaram time italiano que venceu todos os jogos até o momento nesta edição

Por Robert Sarmento Publicado em 26/11/2025 às 15:04
Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, comemora gols com gesto de aranha
Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, comemora gols com gesto de aranha - Divulgação/Atlético de Madrid

Atlético de Madrid e Internazionale se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 17h (horário de Brasília), no Metropolitano, pela 5ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26.

O clube colchonero, de Diego Simeone, possui seis pontos (duas vitórias e duas derrotas). Do outro lado, finalista na temporada passada, a equipe italiana soma 12 pontos (venceu todos jogos).

Na temporada 2023/24, os times estiveram frente a frente nas oitavas de final. Na ida, o time de Milão venceu. Na volta, em Madrid, os mandantes ganharam e depois avançaram nos pênaltis.

Escalação do Atlético de Madrid: Musso; Molina, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke e Nico González; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Escalação da Internazionale: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Reprodução/Instagram
Lautaro Martínez, atacante e capitão da Internazionale - Reprodução/Instagram

Transmissão Atlético de Madrid x Internazionale ao vivo

A partida tem, para o Brasil, cobertura exclusiva no streaming HBO Max. Para assistir, é necessário ter a assinatura da plataforma. Não tem transmissão da TNT ou Space. Abaixo, sabia como acessar:

Como assistir Atlético de Madrid x Internazionale na HBO Max?

  • 1. Abra o HBO Max no celular, computador, tablet ou Smart TV.
  • 2. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis.
  • 3. Vá até a seção " UEFA Champions League".
  • 4. Clique em Atlético de Madrid x Internazionale para assistir ao vivo.

