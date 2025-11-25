Estêvão marca golaço e Chelsea atropela Barcelona na Champions League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O jovem craque brasileiro anotou um belo gol na vitória importante sobre o clube catalão e também participou das principais jogadas ofensivas

O Chelsea não deu chances ao Barcelona e conquistou uma importante vitória por 3 a 0 em Stamford Bridge, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O resultado coloca o time londrino, que agora soma 10 pontos, na cola dos líderes da competição.

Já o Barcelona, estacionado nos 7 pontos, corre o risco de terminar a rodada na segunda metade da tabela. O grande destaque do embate foi Estêvão, que marcou um belo gol no segundo tempo e participou ativamente das jogadas ofensivas do time azul.



O jogo

Aos 27 minutos do primeiro tempo, o Chelsea abriu o placar com uma ajuda catalã. Após um escanteio cobrado por Estêvão, a bola chegou a Cucurella, que cruzou para a área. Depois de desvio de Pedro Neto e um corte mal sucedido de Ferran Torres, Koundé acabou marcando contra (1 a 0).

Para piorar a situação do Barcelona, Ronald Araújo foi expulso por uma falta dura em Cucurella no final da etapa inicial.



Com superioridade numérica, o Chelsea dominou o segundo tempo. Após ter um gol de Andrey Santos anulado por impedimento, Estêvão ampliou o placar aos 10 minutos.

O jovem armou o lance após uma falha na saída de bola adversária, driblou o marcador e chutou cruzado, no alto, do bico da grande área, estufando a rede (2 a 0).

O placar foi fechado, aos 28, com Delap, que recebeu passe de Enzo Fernández. O gol chegou a ser anulado pela arbitragem, mas o VAR interveio e confirmou a posição legal, sacramentando a vitória inglesa (3 a 0).



O próximo compromisso do Chelsea pela Champions é no dia 9 de dezembro, fora de casa, contra a Atalanta. No mesmo dia, o Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt.

Outros jogos da Champions League

Além de Chelsea 3x0 Barcelona, mais outros jogos agitaram o primeiro dia de partidas da 5ª rodada da Champions: