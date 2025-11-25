Ajax x Benfica hoje (25): onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações na 5ª rodada da Champions League
Confronto será disputada nesta terça-feira (25) com transmissão ao vivo na tv fechada e no streaming; saiba como acompanhar com imagens
Clique aqui e escute a matéria
Ajax e Benfica medem forças nesta terça-feira (25), às 14h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Champions League.
O encontro reúne dois clubes tradicionais que buscam evitar uma campanha sem pontos no torneio.
Ambas as equipes chegam ao duelo pressionadas: o Ajax soma quatro derrotas consecutivas, com apenas um gol marcado e 13 sofridos.
Os Encarnados também não pontuaram, mas balançaram a rede duas vezes e sofreram oito gols.
A partida na capital neerlandesa representa uma das últimas oportunidades para reagir na competição.
O time de Amsterdã atravessa um período instável, acumulando derrotas para Galatasaray, Utrecht e Excelsior, além de um empate com o Heerenveen pelo Campeonato Holandês.
A equipe comandada por Fred Grim tenta recuperar competitividade para encerrar a sequência negativa.
Os lisboetas, sob o comando de José Mourinho, vivem situação semelhante na Champions, mas apresentam desempenho mais consistente no cenário doméstico.
A equipe venceu o Atlético pela Taça de Portugal, embora ainda busque retomar estabilidade após tropeços diante do Casa Pia e do Bayer Leverkusen.
Como assistir Ajax x Benfica
A transmissão do confronto será exibida pela TNT na TV fechada, enquanto o streaming HBO Max disponibilizará o duelo ao vivo para os assinantes acompanharem todos os lances da partida.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Possíveis escalações de Ajax x Benfica
Ajax (Técnico: Fred Grim)
- Pasveer; Wijndal, Sutalo, Baas, Gaaei; Klaassen, Regeer; Godts, Gloukh, Mokio; Weghorst.
Benfica (Técnico: José Mourinho)
- Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; R. Rios, Barrenechea, Barreiro; Lukébakio, Sudakov, Pavlidis.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Sven Jablonski
- Assistentes: Eduard Beitinger e Rafael Foltyn
- VAR: Sören Storks
Ficha Técnica
- Competição: Champions League – 5ª rodada
- Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã (Holanda)
- Data: 25/11/2025 (terça-feira)
- Horário: 14h45 (de Brasília)
- Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)