Champions League | Notícia

Ajax x Benfica hoje (25): onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações na 5ª rodada da Champions League

Confronto será disputada nesta terça-feira (25) com transmissão ao vivo na tv fechada e no streaming; saiba como acompanhar com imagens

Por Thiago Seabra Publicado em 25/11/2025 às 10:06
Trubin, goleiro do Benfica
Trubin, goleiro do Benfica - Reprodução/ Benfica

Ajax e Benfica medem forças nesta terça-feira (25), às 14h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Champions League.

O encontro reúne dois clubes tradicionais que buscam evitar uma campanha sem pontos no torneio.

Ambas as equipes chegam ao duelo pressionadas: o Ajax soma quatro derrotas consecutivas, com apenas um gol marcado e 13 sofridos.

Os Encarnados também não pontuaram, mas balançaram a rede duas vezes e sofreram oito gols.

A partida na capital neerlandesa representa uma das últimas oportunidades para reagir na competição.

O time de Amsterdã atravessa um período instável, acumulando derrotas para Galatasaray, Utrecht e Excelsior, além de um empate com o Heerenveen pelo Campeonato Holandês.

A equipe comandada por Fred Grim tenta recuperar competitividade para encerrar a sequência negativa.

Os lisboetas, sob o comando de José Mourinho, vivem situação semelhante na Champions, mas apresentam desempenho mais consistente no cenário doméstico.

A equipe venceu o Atlético pela Taça de Portugal, embora ainda busque retomar estabilidade após tropeços diante do Casa Pia e do Bayer Leverkusen.

Como assistir Ajax x Benfica

A transmissão do confronto será exibida pela TNT na TV fechada, enquanto o streaming HBO Max disponibilizará o duelo ao vivo para os assinantes acompanharem todos os lances da partida.

Possíveis escalações de Ajax x Benfica

Ajax (Técnico: Fred Grim)

  • Pasveer; Wijndal, Sutalo, Baas, Gaaei; Klaassen, Regeer; Godts, Gloukh, Mokio; Weghorst.

Benfica (Técnico: José Mourinho)

  • Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; R. Rios, Barrenechea, Barreiro; Lukébakio, Sudakov, Pavlidis.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Assistentes: Eduard Beitinger e Rafael Foltyn
  • VAR: Sören Storks

Ficha Técnica

  • Competição: Champions League – 5ª rodada
  • Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã (Holanda)
  • Data: 25/11/2025 (terça-feira)
  • Horário: 14h45 (de Brasília)
  • Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

