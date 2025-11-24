fechar
Onde assistir | Notícia

Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Verdão vive situação delicada na luta pelo título após resultados negativos contra Mirassol, Santos, Vitória e Fluminense. Imortal vem de derrota

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/11/2025 às 17:49
Flaco López, do Palmeiras, comemora gol na temporada 2025
Flaco López, do Palmeiras, comemora gol na temporada 2025 - Cesar Greco/Palmeiras

Clique aqui e escute a matéria

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena do Grêmio. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Como chegam as equipes

Derrotado pelo Botafogo na rodada anterior, por 3 a 2, o Grêmio ocupa a 12ª colocação na tabela, com 42 pontos conquistados. O time busca a vitória para garantir a permanência na Série A.

O Palmeiras não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas no Brasileirão e pode perder o título nesta terça-feira. Para isso, basta não vencer o Grêmio, além de uma vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG.

Onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 36
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Onde Assistir: Globo e Premiere

Leia Também

Prováveis Escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavón (Aravena). Técnico: Mano Menezes

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Leia também

Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada do Brasileirão
Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
35ª rodada

Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags