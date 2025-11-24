Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Verdão vive situação delicada na luta pelo título após resultados negativos contra Mirassol, Santos, Vitória e Fluminense. Imortal vem de derrota

Clique aqui e escute a matéria

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena do Grêmio. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Como chegam as equipes

Derrotado pelo Botafogo na rodada anterior, por 3 a 2, o Grêmio ocupa a 12ª colocação na tabela, com 42 pontos conquistados. O time busca a vitória para garantir a permanência na Série A.

O Palmeiras não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas no Brasileirão e pode perder o título nesta terça-feira. Para isso, basta não vencer o Grêmio, além de uma vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG.

Onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 21h30 (Horário de Brasília)

Terça-feira (25/11) – 21h30 (Horário de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 36

Campeonato Brasileiro – Rodada 36 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Onde Assistir: Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavón (Aravena). Técnico: Mano Menezes

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.