Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Verdão vive situação delicada na luta pelo título após resultados negativos contra Mirassol, Santos, Vitória e Fluminense. Imortal vem de derrota
Clique aqui e escute a matéria
Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena do Grêmio. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.
Como chegam as equipes
Derrotado pelo Botafogo na rodada anterior, por 3 a 2, o Grêmio ocupa a 12ª colocação na tabela, com 42 pontos conquistados. O time busca a vitória para garantir a permanência na Série A.
O Palmeiras não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas no Brasileirão e pode perder o título nesta terça-feira. Para isso, basta não vencer o Grêmio, além de uma vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG.
Onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 21h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 36
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavón (Aravena). Técnico: Mano Menezes
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.