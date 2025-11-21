Atlético x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto disputado no Estádio do Restelo é válido pela 4ª rodada da Taça de Portugal. Equipes se reencontram após 43 anos sem duelos

Atlético e Benfica irão se enfrentar nesta sexta-feira (21), às 17h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da Taça de Portugal. A partida será disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Como chegam as equipes

O Atlético CP, clube que disputa a terceira divisão portuguesa, chega com motivação e a ambição de protagonizar uma surpresa. No caminho até aqui, o time eliminou o Rebordosa e o Felgueiras, ambos os jogos em casa, mostrando confiança para encarar um gigante da Taça.

O Benfica aparece como favorito para avançar, mas a equipe atravessa uma fase irregular na temporada. No entanto, o técnico José Mourinho terá alguns desfalques importantes, já que Manu Silva, Bruma, Alexander Bah, Nuno Félix e Dodi Lukebakio estão lesionados.

Onde assistir Atlético x Benfica ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela CazéTV (Youtube).

Ficha técnica

Data e Horário: Sexta-feira (21/11) – 17h30 (Horário de Brasília)

Sexta-feira (21/11) – 17h30 (Horário de Brasília) Competição: Taça de Portugal – Rodada 4

Taça de Portugal – Rodada 4 Local: Estádio do Restelo, em Lisboa (Portugal)

Estádio do Restelo, em Lisboa (Portugal) Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Atlético: Fábio Ferreira; Paulinho, Bruno Almeida, Fran González e Durand; Catarino Pascoal, Caleb e Ricardo Dias; Joãozinho, Caio Santana e Miguel Barandas. Técnico: Pedro D'Oliveira.

Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Tomás Araújo e Samuel Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Sudakov e Fredrik Aursnes; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.