Onde assistir | Notícia

Atlético x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto disputado no Estádio do Restelo é válido pela 4ª rodada da Taça de Portugal. Equipes se reencontram após 43 anos sem duelos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/11/2025 às 12:12
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica

Atlético e Benfica irão se enfrentar nesta sexta-feira (21), às 17h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da Taça de Portugal. A partida será disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Como chegam as equipes

O Atlético CP, clube que disputa a terceira divisão portuguesa, chega com motivação e a ambição de protagonizar uma surpresa. No caminho até aqui, o time eliminou o Rebordosa e o Felgueiras, ambos os jogos em casa, mostrando confiança para encarar um gigante da Taça.

O Benfica aparece como favorito para avançar, mas a equipe atravessa uma fase irregular na temporada. No entanto, o técnico José Mourinho terá alguns desfalques importantes, já que Manu Silva, Bruma, Alexander Bah, Nuno Félix e Dodi Lukebakio estão lesionados. 

Onde assistir Atlético x Benfica ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela CazéTV (Youtube).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (21/11) – 17h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Taça de Portugal – Rodada 4
  • Local: Estádio do Restelo, em Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Atlético: Fábio Ferreira; Paulinho, Bruno Almeida, Fran González e Durand; Catarino Pascoal, Caleb e Ricardo Dias; Joãozinho, Caio Santana e Miguel Barandas. Técnico: Pedro D'Oliveira.

Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Tomás Araújo e Samuel Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Sudakov e Fredrik Aursnes; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

