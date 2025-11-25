Transmissão Chelsea x Barcelona ao vivo online grátis? confira onde assistir
Blues vêm de vitória diante do Burnley, na Premier League, mas vem de empate na Champions. Barça goleou o Athletic Bilbao em seu último jogo
Chelsea e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (25), em duelo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões, às 17h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Stamford Bridge, em Londres.
Onde assistir Chelsea x Barcelona ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- SBT (TV aberta)
- TNT (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
A transmissão do SBT é gratuita. Você também pode acompanhar o jogo gratuitamente pelo site da emissora, além do aplicativo +SBT.
Como chegam as equipes
O Chelsea venceu o Burnley na última rodada da Premier League, mas ficou no empate na última rodada da Liga dos Campeões, contra o Qarabag, por 2 a 2. O time ocupa a 12ª colocação na tabela da competição.
O Barcelona goleou o Athletic Bilbao na rodada anterior, por 4 a 0 e está invicto há quatro partidas. Na última rodada da Liga dos Campeões, os blaugranas empataram em duelo contra o Club Brugge, por 3 a 3.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Premier League – Rodada 13
- Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: SBT, TNT e HBO Max
Prováveis Escalações
Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro e Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca
Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Balde; Marc Casadó e De Jong; Lamine Yamal, Fermín López e Ferrán Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.