Transmissão Chelsea x Barcelona ao vivo online grátis? confira onde assistir

Blues vêm de vitória diante do Burnley, na Premier League, mas vem de empate na Champions. Barça goleou o Athletic Bilbao em seu último jogo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/11/2025 às 15:04
Robert Lewandowski e Lamine Yamal, atacantes do Barcelona
Robert Lewandowski e Lamine Yamal, atacantes do Barcelona - Instagram/Barcelona

Chelsea e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (25), em duelo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões, às 17h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Stamford Bridge, em Londres.

Onde assistir Chelsea x Barcelona ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • SBT (TV aberta)
  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

A transmissão do SBT é gratuita. Você também pode acompanhar o jogo gratuitamente pelo site da emissora, além do aplicativo +SBT.

Como chegam as equipes

O Chelsea venceu o Burnley na última rodada da Premier League, mas ficou no empate na última rodada da Liga dos Campeões, contra o Qarabag, por 2 a 2. O time ocupa a 12ª colocação na tabela da competição.

O Barcelona goleou o Athletic Bilbao na rodada anterior, por 4 a 0 e está invicto há quatro partidas. Na última rodada da Liga dos Campeões, os blaugranas empataram em duelo contra o Club Brugge, por 3 a 3.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Premier League – Rodada 13
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: SBT, TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro e Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Balde; Marc Casadó e De Jong; Lamine Yamal, Fermín López e Ferrán Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

