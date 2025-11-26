Arsenal vence Bayern de Munique e garante liderança invicto na Champions League
Nove jogos encerram a 5ª rodada da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, na tarde desta quarta-feira, 26 de novembro de 2026
O Arsenal conquistou uma vitória importante no embate entre o que tem sido considerado os dois melhores times da Europa, superando o Bayern de Munique por 3 a 1 no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada da Champions League.
Com o resultado, o time de Mikel Arteta se isola na liderança do torneio com 15 pontos, mantendo os 100% de aproveitamento. Já o Bayern sofre sua primeira derrota e cai para a quarta posição, permanecendo com 12 pontos.
O primeiro tempo foi marcado por uma disputa acirrada no meio-campo. O placar foi aberto por Timber, que aproveitou um escanteio para cabecear e marcar para o Arsenal. Antes do intervalo, o jovem Lennart Karl, de apenas 17 anos, empatou para os Bávaros, finalizando após um excelente lançamento de Kimmich.
A etapa final foi mais dinâmica e o Arsenal demonstrou superioridade. Madueke recolocou os ingleses na frente, concluindo um cruzamento de Calafiori.
O gol que selou a vitória foi do brasileiro Gabriel Martinelli, que marcou um golaço de contra-ataque: ele aplicou uma meia-lua no goleiro Neuer (que estava adiantado) e correu em direção ao gol vazio para fazer o 3 a 1.
Em outra partida na Inglaterra, o Liverpool continuou seu momento de baixa ao ser goleado em casa, no Anfield, pelo PSV por 4 a 1. A derrota mantém a má fase da equipe, que vinha de duas derrotas por 3 a 0 (para Manchester City e Nottingham Forest).
O revés fez o Liverpool cair para a 12ª colocação no grupo, com nove pontos, apenas um a mais que o PSV, que subiu para 14º.
O PSV abriu o placar logo aos três minutos, após um pênalti cometido por Van Dijk (ao abrir os braços na área), convertido por Perisc. O Liverpool conseguiu o empate com Szoboszlai e dominou o restante do primeiro tempo.
No entanto, o PSV voltou mais incisivo para a segunda etapa e garantiu a vitória. O brasileiro Mauro Júnior fez o segundo, e Driouech marcou o terceiro e o quarto gol, sacramentando a goleada em Anfield.