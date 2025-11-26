fechar
Liverpool x PSV hoje (26) na Champions League: onde assistir ao vivo e horário

Ingleses vêm de vitória sobre o Real Madrid na Champions, mas sofreram duas derrotas no Campeonato Inglês; confira detalhes da partida

Por Thiago Seabra Publicado em 26/11/2025 às 8:36
Imagem do atacante sueco Isak, do Liverpool
Imagem do atacante sueco Isak, do Liverpool - Esporte News Mundo

Liverpool e PSV entram em campo nesta quarta-feira, 26, às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

O clube inglês vem de duas derrotas consecutivas na Premier League, ambas por 3 a 0, diante de Manchester City e Nottingham Forest.

Entretanto, na Champions, os comandados de Arne Slot vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid na rodada anterior. Os ingleses ocupam a décima colocação, com nove pontos.

O PSV, por sua vez, visita Anfield em busca de pontos que podem ser decisivos na luta pela classificação. O time de Peter Bosz tenta explorar o momento irregular dos ingleses para avançar na tabela.

Onde assistir Liverpool x PSV ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming HBO Max, que exibirá o confronto em tempo real para o público brasileiro e oferecerá cobertura completa do duelo direto de Anfield.

Possíveis escalações de Liverpool x PSV

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

  • Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e MacAllister; Salah, Gakpo e Ekitiké.

PSV (Técnico: Peter Bosz)

  • Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman e Saibari; Man, Perisic e Til.

Ficha Técnica da partida

  • Competição: Champions League – fase de liga, 5ª rodada
  • Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)
  • Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Transmissão: HBO Max (streaming)

