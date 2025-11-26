Liverpool x PSV hoje (26) na Champions League: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ingleses vêm de vitória sobre o Real Madrid na Champions, mas sofreram duas derrotas no Campeonato Inglês; confira detalhes da partida

Clique aqui e escute a matéria

Liverpool e PSV entram em campo nesta quarta-feira, 26, às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

O clube inglês vem de duas derrotas consecutivas na Premier League, ambas por 3 a 0, diante de Manchester City e Nottingham Forest.

Entretanto, na Champions, os comandados de Arne Slot vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid na rodada anterior. Os ingleses ocupam a décima colocação, com nove pontos.

O PSV, por sua vez, visita Anfield em busca de pontos que podem ser decisivos na luta pela classificação. O time de Peter Bosz tenta explorar o momento irregular dos ingleses para avançar na tabela.

Leia Também Estêvão marca golaço e Chelsea atropela Barcelona na Champions League

Onde assistir Liverpool x PSV ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming HBO Max, que exibirá o confronto em tempo real para o público brasileiro e oferecerá cobertura completa do duelo direto de Anfield.

Possíveis escalações de Liverpool x PSV

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e MacAllister; Salah, Gakpo e Ekitiké.

PSV (Técnico: Peter Bosz)



Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman e Saibari; Man, Perisic e Til.

Ficha Técnica da partida

Competição : Champions League – fase de liga, 5ª rodada

: Champions League – fase de liga, 5ª rodada Local : Anfield, Liverpool (Inglaterra)

: Anfield, Liverpool (Inglaterra) Data : 26/11/2025 (quarta-feira)

: 26/11/2025 (quarta-feira) Horário : 17h (de Brasília)

: 17h (de Brasília) Transmissão: HBO Max (streaming)

ESTÊVÃO ACABANDO COM O BARCELONA E TODOS OS 22 GOLS DO DIA NA CHAMPIONS! 25/11/2025

