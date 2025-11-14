Volta Redonda x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Volta Redonda chega rebaixado e em transição após quatro derrotas seguidas; Chapecoense briga pelo acesso, mas vem de duas rodadas sem vencer
Volta Redonda e Chapecoense se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Como chegam as equipes?
Volta Redonda
Já rebaixado com antecedência, o Volta Redonda vive um período de transição e iniciou mudanças para 2026, incluindo a saída do técnico Rogério Corrêa.
O time amarga quatro derrotas consecutivas após sua última vitória, sobre o Atlético-GO por 3 a 0.
Chapecoense
A Chapecoense segue firme na disputa por uma vaga na Série A.
O time de Gilmar Dal Pozzo ocupa a quarta posição com 58 pontos, mas chega pressionado após duas rodadas sem vencer, derrota para o América-MG e empate com o Remo. A última vitória foi diante do Operário, por 2 a 0.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Volta Redonda x Chapecoense terá transmissão do Disney+
Ficha de jogo
- Data: 15/11/2025
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Raulino de Oliveira (Volta Redonda)
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Redonda
Jefferson Paulino; Jhonny, Lucas Adell, Igor Morais e Caio Roque; André Luiz, Bruno Barra e Vitinho Lopes; Raí, Marquinhos e MV. Técnico: Diogo Siston
Chapecoense
Victor Caetano; Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Everton; Walter Clar, Jorge Jiménez e Rafael Carvalheira; João Paulo, Giovanni Augusto, Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Pozzo