Paysandu x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Papão tenta encerrar a Série B com vitória após sete jogos sem vencer, enquanto a Onça-Pintada luta desesperadamente contra o rebaixamento
Paysandu e Amazonas se enfrentam na sexta-feira (14), às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada da Série B. A partida será no Estádio da Curuzu, em Belém.
Como chegam as equipes
Paysandu
O Papão entra em campo já sem chances de permanecer na Série B, mas busca encerrar a temporada com dignidade diante de sua torcida.
A equipe paraense não vence há sete partidas, somando cinco derrotas e dois empates desde a última vitória sobre o Criciúma, ainda em setembro.
Mesmo rebaixado, o clube aproveita as rodadas finais para observar jovens promessas e iniciar o planejamento para 2026, que já conta com mudanças importantes, como a saída do técnico Márcio Fernandes e a chegada de Marcelo Sant’Anna para a diretoria executiva.
Amazonas
Do outro lado, o Amazonas vive uma situação dramática. Em 18º lugar com 35 pontos, o time ainda sonha em escapar do rebaixamento, mas precisa vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos.
Sob o comando de Aderbal Lana, a equipe apresentou oscilação nas últimas rodadas, venceu na estreia do treinador, mas acabou derrotada na sequência, o que aumentou a pressão.
Agora, a Onça vai em busca de um resultado positivo para tentar se manter na Série B.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Paysandu e Amazonas contará com transmissão ao vivo do canal fechado da ESPN e do Disney+ (streaming).
Ficha de jogo
- Data: 14/11/2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio da Curuzu, em Belém
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Paysandu
Matheus Nogueira; Lucca, Quintana, Novillo e Reverson; Pedro Henrique, André Lima e Nicola; Marlon, Denilson e Marlon. Técnico: Ignácio Neto
Amazonas
Renan; Akapo, Léo Coelho, Alvariño e Fabiano; Xavier, Larry Vasquez e Rafael Tavares; Erick Varão, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Aderbal Lana