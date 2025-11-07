Cruzeiro x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Cabuloso firme na briga pelo título, enquanto o Tricolor tenta se consolidar no G-7. Confronto direto pesado na parte de cima da tabela.

O Cruzeiro recebe a equipe do Fluminense neste domingo (09) em confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).

O Cabuloso, comandado por Leonardo Jardim, vive um momento sólido e segue firme na disputa pelo título do Brasileirão 2025.

Do outro lado, o Tricolor de Zubeldía oscila, mas conseguiu entrar no G-7 e busca consolidar sua vaga na Libertadores 2026. É um confronto direto na parte de cima da tabela, com muito em jogo na reta final da competição.

Onde assistir ao vivo?

A partida deste domingo (9) entre Cruzeiro x Fluminense, pela 33ª rodada do Brasileirão 2025, terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Cruzeiro x Fluminense

Competição: Brasileirão 2025 – 33ª rodada

Brasileirão 2025 – 33ª rodada Data: Domingo, 09/11/2025

Domingo, 09/11/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Prováveis escalações

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.