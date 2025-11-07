Cruzeiro x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Cabuloso firme na briga pelo título, enquanto o Tricolor tenta se consolidar no G-7. Confronto direto pesado na parte de cima da tabela.
O Cruzeiro recebe a equipe do Fluminense neste domingo (09) em confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).
O Cabuloso, comandado por Leonardo Jardim, vive um momento sólido e segue firme na disputa pelo título do Brasileirão 2025.
Do outro lado, o Tricolor de Zubeldía oscila, mas conseguiu entrar no G-7 e busca consolidar sua vaga na Libertadores 2026. É um confronto direto na parte de cima da tabela, com muito em jogo na reta final da competição.
Onde assistir ao vivo?
A partida deste domingo (9) entre Cruzeiro x Fluminense, pela 33ª rodada do Brasileirão 2025, terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e do Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Cruzeiro x Fluminense
- Competição: Brasileirão 2025 – 33ª rodada
- Data: Domingo, 09/11/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Prováveis escalações
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.