Transmissão Grêmio x Cruzeiro ao vivo, online e grátis? onde assistir ao vivo, horário e escalações

Imortal Tricolor tenta reagir para se afastar do Z4, enquanto o Cabuloso chega embalado na briga pelo título, ocupando o 3º lugar na tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/11/2025 às 18:00
Gabigol, atacante do Cruzeiro
Gabigol, atacante do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Nesta quarta-feira (5), o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

Para assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo e online, basta acessar o Globoplay através do sinal do Premiere, que estará transmitindo a partida. No entanto, é importante destacar que a transmissão não será gratuita, sendo necessária assinatura do pay-per-view.

O duelo acontece nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin
  • Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos e Brigida Cirilo Ferreira
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira

