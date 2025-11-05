Transmissão Grêmio x Cruzeiro ao vivo, online e grátis? onde assistir ao vivo, horário e escalações
Imortal Tricolor tenta reagir para se afastar do Z4, enquanto o Cabuloso chega embalado na briga pelo título, ocupando o 3º lugar na tabela.
Nesta quarta-feira (5), o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
Para assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo e online, basta acessar o Globoplay através do sinal do Premiere, que estará transmitindo a partida. No entanto, é importante destacar que a transmissão não será gratuita, sendo necessária assinatura do pay-per-view.
O duelo acontece nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
- Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Grêmio
Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin
- Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos e Brigida Cirilo Ferreira
- VAR: Caio Max Augusto Vieira