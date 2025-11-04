fechar
Onde assistir | Notícia

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Grêmio tenta reagir para se afastar do Z4, enquanto o Cruzeiro chega embalado na briga pelo título, ocupando o 3º lugar na tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/11/2025 às 16:54
Carlos Vin&iacute;cius, atacante do Gr&ecirc;mio
Carlos Vinícius, atacante do Grêmio - (FOTO: LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA)

Nesta quarta-feira (5), o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Grêmio busca reação após a derrota para o Corinthians no fim de semana. Com 39 pontos e ocupando o 11º lugar, o Tricolor ainda precisa somar mais pontos para afastar qualquer risco de rebaixamento.

Já o Cruzeiro vive momento oposto. A equipe vem embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Vitória e segue firme na disputa pelo título.

O time mineiro é o 3º colocado, com 60 pontos, embora tenha um jogo a mais que os concorrentes da parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo?

Grêmio x Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
  • Onde assistir: Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin
  • Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos e Brigida Cirilo Ferreira
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira

Leia também

Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis
Liga dos Campeões

Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis
Fluminense x Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei: horário e onde assistir
Superliga

Fluminense x Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei: horário e onde assistir

Compartilhe

Tags