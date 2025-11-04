Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Grêmio tenta reagir para se afastar do Z4, enquanto o Cruzeiro chega embalado na briga pelo título, ocupando o 3º lugar na tabela.
Nesta quarta-feira (5), o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Grêmio busca reação após a derrota para o Corinthians no fim de semana. Com 39 pontos e ocupando o 11º lugar, o Tricolor ainda precisa somar mais pontos para afastar qualquer risco de rebaixamento.
Já o Cruzeiro vive momento oposto. A equipe vem embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Vitória e segue firme na disputa pelo título.
O time mineiro é o 3º colocado, com 60 pontos, embora tenha um jogo a mais que os concorrentes da parte de cima da tabela.
Onde assistir ao vivo?
Grêmio x Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
- Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Grêmio
Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin
- Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos e Brigida Cirilo Ferreira
- VAR: Caio Max Augusto Vieira