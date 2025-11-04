Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grêmio tenta reagir para se afastar do Z4, enquanto o Cruzeiro chega embalado na briga pelo título, ocupando o 3º lugar na tabela.

Nesta quarta-feira (5), o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Grêmio busca reação após a derrota para o Corinthians no fim de semana. Com 39 pontos e ocupando o 11º lugar, o Tricolor ainda precisa somar mais pontos para afastar qualquer risco de rebaixamento.

Já o Cruzeiro vive momento oposto. A equipe vem embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Vitória e segue firme na disputa pelo título.

O time mineiro é o 3º colocado, com 60 pontos, embora tenha um jogo a mais que os concorrentes da parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo?

Grêmio x Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Quarta-feira, 5 de novembro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge

Arbitragem