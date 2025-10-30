fechar
Transmissão Palmeiras x LDU ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe de Verdão busca confirmar a vaga na final em casa, enquanto a LDU tenta reverter o placar com defesa sólida e contra-ataques.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/10/2025 às 19:00
Joaquín Piquerez comemora primeiro gol pelo Palmeiras
Joaquín Piquerez comemora primeiro gol pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e LDU, do Equador, que se enfrentam nesta quinta-feira (30) às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque pela volta das semifinais da Conmebol Libertadores.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida desta quinta-feira (30/10) entre Palmeiras x LDU, válida pela volta das semifinais da Conmebol Libertadores 2025, não terá transmissão ao vivo, online e grátis.

O confronto será exibido somente na ESPN Brasil (TV fechada) e na plataforma de streaming Disney+.

Como assistir ao jogo:

  • Na TV: sintonize o canal ESPN Brasil em sua operadora de TV por assinatura.
  • Online: acesse o Disney+ pelo aplicativo ou site oficial.
  • Login: entre com sua conta (ou assine o plano que inclui os jogos da Libertadores).
  • Procure pela aba “Esportes” ou digite “Palmeiras x LDU” na busca.
  • Clique na transmissão ao vivo e acompanhe a partida em tempo real.

Ficha de jogo

  • Data: Quinta-feira, 30 de outubro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
  • Transmissão: ESPN Brasil (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs (Emi Martínez), Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio (Veiga); Vitor Roque, Flaco López.

LDU

Domínguez; Quiñonez, Ade e Mina; Quintero, Villamil, Gruezo, Minda e Ramírez; Alzugaray e Medina.

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x LDU – Conmebol Libertadores – 30/10 – 21h30 (de Brasília)
  • Juventude x Palmeiras – Campeonato Brasileiro – 02/11 – 18h30 (de Brasília)
  • Palmeiras x Santos – Campeonato Brasileiro – 06/11 – 21h30 (de Brasília)

