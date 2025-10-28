Transmissão Sporting x Alverca ao vivo online: confira se terá transmissão no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leões estreiam na competição nas quartas de final, devido à boa campanha da equipe na Liga Portugal, e esperam evitar surpresa em casa

Sporting e Alverca se enfrentam nesta terça-feira (28), às 17h15 (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal. A partida será disputada no Estádio José Alvalade.

Haverá transmissão de Sporting x Alverca ao vivo?



A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Apenas canais portugueses irão transmitir o jogo, como o Sport TV1.

Como chegam as equipes

O Sporting está invicto há quatro partidas e busca a vitória para garantir a classificação para as semifinais. Os Leões venceram seu último jogo, diante do Tondela, pelo placar de 3 a 0.

O Alverca foi goleado pelo Gil Vicente, por 4 a 0 e disputará a Taça da Liga após garantir o título da segunda divisão portuguesa. O time busca uma zebra em Alvalade.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (28/10) – 17h15 (Horário de Brasília)

Terça-feira (28/10) – 17h15 (Horário de Brasília) Competição: Taça da Liga de Portugal – Quartas de final (Jogo Único)

Taça da Liga de Portugal – Quartas de final (Jogo Único) Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)

Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal) Onde Assistir: Não haverá transmissão ao vivo para o Brasil

Escalações

Sporting: João Virgínia; Vagiannidis, Eduardo Quaresma e Matheus Reis; Blopa, Kochorashvili e Ricardo Mangas; Geovany Quenda e Alisson Santos; Ioannidis. Técnico: Rui Borges.

Alverca: Matheus Mendes; Baseya, Sergi Gómez e Bastien Meupiyou; Gonçalo Esteves, Diogo Martins, Davy Gui e Francisco Chissumba; Lincoln, Abdulai e Tiago Leite. Técnico: Custódio Castro