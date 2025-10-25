São Paulo x Bahia terá transmissão online e gratuita? Veja onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O São Paulo chega embalado, mas ainda mira o G6; O Tricolor busca o triunfo para colar no G4 e seguir firme na Série A do Brasileirão.

São Paulo e Bahia se enfrentam neste sábado (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Terá transmissão online e grátis?

A partida entre São Paulo e Bahia não terá transmissão gratuita nem online. O jogo será exibido exclusivamente pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Torcedores também poderão acompanhar o confronto pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo, disponível apenas para assinantes.

Portanto, não haverá transmissão gratuita do duelo em nenhuma plataforma digital.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Data e horário: sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília);

sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília); Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP);

Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP); Transmissão: SporTV e Premiere;

Prováveis escalações

SÃO PAULO

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

BAHIA

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem