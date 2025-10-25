São Paulo x Bahia terá transmissão online e gratuita? Veja onde assistir ao vivo
O São Paulo chega embalado, mas ainda mira o G6; O Tricolor busca o triunfo para colar no G4 e seguir firme na Série A do Brasileirão.
São Paulo e Bahia se enfrentam neste sábado (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Terá transmissão online e grátis?
A partida entre São Paulo e Bahia não terá transmissão gratuita nem online. O jogo será exibido exclusivamente pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
Torcedores também poderão acompanhar o confronto pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo, disponível apenas para assinantes.
Portanto, não haverá transmissão gratuita do duelo em nenhuma plataforma digital.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data e horário: sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília);
- Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP);
- Transmissão: SporTV e Premiere;
Prováveis escalações
SÃO PAULO
Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
BAHIA
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS);
- VAR: Rafael Traci (SC).