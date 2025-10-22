Transmissão Chelsea x Ajax ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pela Champions League
A equipe inglesa possui três pontos na competição internacional, enquanto o clube holandês perdeu as duas partidas que disputou até então
Chelsea e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (22/10), às 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 3ª rodada Fase de Liga da Champions League 2025/26.
Embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, os Blues volta suas atenções para o torneio continental. A equipe comandada por Enzo Maresca ocupa a 19ª colocação.
O time inglês estreou com derrota para o Bayern de Munique por 3 a 1, mas se recuperaram na segunda rodada ao vencer o Benfica por 1 a 0. A situação da equipe holandesa é pior.
Isso porque perdeu para a Internazionale por 2 a 0 na primeira rodada e, na sequência, goleado pelo Olympique de Marselha por 4 a 0. Zerado na tabela, está em último lugar (36°).
Escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos, Caicedo e Estêvão; Pedro Neto, Garnacho e Guiu. Técnico: Enzo Maresca.
Escalação do Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas e Lucas Rosa; Klaassen, Kenneth Taylor e Oscar Gloukh; Edvardsen, Godts e Weghorst. Técnico: Johnny Heitinga.
Transmissão Chelsea x Ajax ao vivo online
A transmissão ao vivo é de exclusividade da HBO Max, que exibe todos os jogos da competição. De graça? Não! Os interessados precisam assinar o streaming para ver com imagens.
Como assistir na HBO Max?
- 1. Acesse o site ou aplicativo HBO Max no celular, tablet, Smart TV ou computador.
- 2. Faça login com sua conta ou crie um cadastro.
- 3. Busque por "Chelsea x Ajax" na aba "Eventos ao vivo" ou em "Esportes".
- 4. Clique na transmissão e assista à partida em tempo real.