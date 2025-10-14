fechar
Transmissão Porto Rico x Argentina ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Porto Rico joga o amistoso para testar novas estratégias, enquanto a Argentina, já classificada, busca ajustes táticos e testes para o Mundial.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/10/2025 às 19:00
Porto Rico e Argentina entram em campo nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em um amistoso. A partida será realizada no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Transmissão, ao vivo, online e grátis

O duelo entre Porto Rico e Argentina poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal da CazéTV. Os torcedores não precisarão pagar para assistir à partida ao vivo.

Como assistir online:

  1. Acesse o canal da CazéTV no YouTube ou pelo site oficial.
  2. Caso necessário, faça login na sua conta do YouTube.
  3. Procure pela transmissão ao vivo do jogo entre Porto Rico e Argentina.
  4. Clique em “Assistir” e acompanhe o confronto em tempo real pelo seu dispositivo.

Ficha de jogo

  • Partida: Amistoso internacional
  • Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)
  • Transmissão: CazéTV (ao vivo)

Prováveis escalações

Porto Rico

Cutler, Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti. Técnico: Charlie Trout

Argentina

Martínez, Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone. Técnico: Lionel Scaloni

