Transmissão Porto Rico x Argentina ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Porto Rico joga o amistoso para testar novas estratégias, enquanto a Argentina, já classificada, busca ajustes táticos e testes para o Mundial.
Porto Rico e Argentina entram em campo nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em um amistoso. A partida será realizada no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.
Transmissão, ao vivo, online e grátis
O duelo entre Porto Rico e Argentina poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal da CazéTV. Os torcedores não precisarão pagar para assistir à partida ao vivo.
Como assistir online:
- Acesse o canal da CazéTV no YouTube ou pelo site oficial.
- Caso necessário, faça login na sua conta do YouTube.
- Procure pela transmissão ao vivo do jogo entre Porto Rico e Argentina.
- Clique em “Assistir” e acompanhe o confronto em tempo real pelo seu dispositivo.
Ficha de jogo
- Partida: Amistoso internacional
- Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)
- Transmissão: CazéTV (ao vivo)
Prováveis escalações
Porto Rico
Cutler, Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti. Técnico: Charlie Trout
Argentina
Martínez, Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone. Técnico: Lionel Scaloni