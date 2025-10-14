fechar
Onde assistir | Notícia

Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo busca encostar no líder Palmeiras, mas tem desfalques importantes. Botafogo tenta reagir e voltar ao G4 sob comando de Ancelotti.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/10/2025 às 16:04
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo - Reprodução/Instagram/Flamengo

Nesta quarta-feira (15), Botafogo e Flamengo vão escrever um novo capítulo na história da rivalidade no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega ao clássico na segunda posição, com 55 pontos, buscando se reaproximar do líder Palmeiras, mas terá desfalques importantes como Saúl, De la Cruz e Allan, enquanto Pulgar retorna de lesão.

Já o Botafogo ocupa o quinto lugar, com 43 pontos, tentando recuperar-se das derrotas recentes e voltar ao G4, com o técnico Davide Ancelotti ajustando a equipe após saídas de jogadores-chave.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Botafogo e Flamengo, válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025, vai contar com transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view), da Record (tv aberta) e da CazéTV (Youtube e outras plataformas). 

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2025 – 28ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Botafogo

Léo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Plata (Carrascal), Samu Lino, Pedro (Bruno Henrique).

Leia também

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias

País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags