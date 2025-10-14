Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flamengo busca encostar no líder Palmeiras, mas tem desfalques importantes. Botafogo tenta reagir e voltar ao G4 sob comando de Ancelotti.

Nesta quarta-feira (15), Botafogo e Flamengo vão escrever um novo capítulo na história da rivalidade no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega ao clássico na segunda posição, com 55 pontos, buscando se reaproximar do líder Palmeiras, mas terá desfalques importantes como Saúl, De la Cruz e Allan, enquanto Pulgar retorna de lesão.

Já o Botafogo ocupa o quinto lugar, com 43 pontos, tentando recuperar-se das derrotas recentes e voltar ao G4, com o técnico Davide Ancelotti ajustando a equipe após saídas de jogadores-chave.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Botafogo e Flamengo, válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025, vai contar com transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view), da Record (tv aberta) e da CazéTV (Youtube e outras plataformas).

Ficha de jogo

Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2025 – 28ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A 2025 – 28ª rodada Data: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Quarta-feira, 15 de outubro de 2025 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV

Prováveis escalações

Botafogo

Léo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Plata (Carrascal), Samu Lino, Pedro (Bruno Henrique).