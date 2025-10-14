Paysandu x Remo terá transmissão gratuita? Veja onde assistir ao vivo e online
O Papão luta para escapar da lanterna da Série B, enquanto o Leão, em boa fase, busca vitória para seguir na briga por uma vaga na Série A.
Paysandu e Remo entram em campo nesta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será realizada no Mangueirão, em Belém.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O duelo entre Paysandu e Remo não terá transmissão gratuita. Para acompanhar a partida ao vivo, os torcedores devem acessar a plataforma de streaming Disney+.
Como assistir online:
- Acesse o site ou o aplicativo do Disney+.
- Faça login com sua conta. Caso ainda não tenha, é possível criar uma conta e assinar o serviço.
- Procure pela transmissão do jogo entre Paysandu e Remo.
- Clique em “Assistir” e acompanhe o duelo ao vivo pelo seu dispositivo.
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2025 – 32ª rodada
- Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
- Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)
- Transmissão: Disney+ (streaming)
Prováveis escalações
Paysandu
Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson Gabriel, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, Marlon, André Lima, Denner, Garcez, Diogo Barbosa. Técnico: Márcio Fernandes.
Remo
Marcelo Rangel, Nathan, Klaus, Kayky Almeida, Sávio; Nathan Camargo, Caio Vinícius, Hernández, Ferreira, Tachtsidis; Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.