fechar
Onde assistir |

Transmissão CRB x Ferroviária ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

CRB busca manter a boa campanha na 9ª posição, enquanto a equipe da Ferroviária luta para se afastar da zona de rebaixamento na Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 19:00
Equipe do CRB entrando em campo
Equipe do CRB entrando em campo - FRANCISCO CEDRIM

CRB e Ferroviária se enfrentam pela 32ª rodada da Série B 2025. A partida será disputada nesta segunda-feira (13), a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre CRB e Ferroviária não terá transmissão gratuita. Para acompanhar o jogo online, siga o passo a passo:

Disney+ Premium

  1. Acesse o site ou aplicativo do Disney+.
  2. Faça login ou assine o serviço, caso ainda não tenha conta.
  3. Procure pelo jogo na seção de esportes ou pelo nome da partida e assista ao vivo.

ESPN (canal fechado)

  1. É necessário ter assinatura de TV paga ou streaming que inclua a ESPN.
  2. Acesse o canal pelo serviço de TV ou pelo Star+, plataforma que transmite os canais da ESPN.

Ficha de jogo

  • Data: 13/10/2025
  • Horário: 21h30
  • Local: Rei Pelé
  • Rodada: 32
  • Onde assistir: Disney + e ESPN

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto.

Leia também

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias

País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags