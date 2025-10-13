Transmissão CRB x Ferroviária ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
CRB busca manter a boa campanha na 9ª posição, enquanto a equipe da Ferroviária luta para se afastar da zona de rebaixamento na Série B.
CRB e Ferroviária se enfrentam pela 32ª rodada da Série B 2025. A partida será disputada nesta segunda-feira (13), a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre CRB e Ferroviária não terá transmissão gratuita. Para acompanhar o jogo online, siga o passo a passo:
Disney+ Premium
- Acesse o site ou aplicativo do Disney+.
- Faça login ou assine o serviço, caso ainda não tenha conta.
- Procure pelo jogo na seção de esportes ou pelo nome da partida e assista ao vivo.
ESPN (canal fechado)
- É necessário ter assinatura de TV paga ou streaming que inclua a ESPN.
- Acesse o canal pelo serviço de TV ou pelo Star+, plataforma que transmite os canais da ESPN.
Ficha de jogo
- Data: 13/10/2025
- Horário: 21h30
- Local: Rei Pelé
- Rodada: 32
- Onde assistir: Disney + e ESPN
Prováveis escalações
CRB
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.
Ferroviária
Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto.