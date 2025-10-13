Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Espanha lidera invicta e quer mais uma vitória rumo à Copa, enquanto a Bulgária, em último, luta apenas pelo cumprimento de tabela.
Espanha e Bulgária se enfrentam na terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo E das Eliminatórias. O jogo acontece no Estádio José Zorrilla, em Valladolid.
Como chegam as equipes?
A Espanha chega confiante como líder de sua chave, invicta, e busca mais uma vitória para se aproximar da classificação para a Copa. O técnico Luis De La Fuente deve repetir a mesma escalação da última partida.
A Bulgária, em último lugar, luta apenas pelo cumprimento de tabela após a goleada sofrida para a Turquia e não deve alterar seu 11 inicial.
Onde assistir ao vivo?
Espanha e Bulgária se enfrentarão com transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).
Ficha de jogo
- Data: 14/10/2025
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsi e Cucurella; Mikel Menino, Zubimendi e Pedri; Yeremy Pino, Torres, Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.
Bulgária
Mitov; Petrov, Bozinov, Hristov e Popov; Chochev e Kraev; Petkov, Stoyanov e Kirilov; Despodov. Técnico: Aleksandar Dimitrov.