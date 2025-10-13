fechar
Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Espanha lidera invicta e quer mais uma vitória rumo à Copa, enquanto a Bulgária, em último, luta apenas pelo cumprimento de tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 15:05
Lamine Yamal (esquerda) e Pedri (direita) em jogo da Espanha
Lamine Yamal (esquerda) e Pedri (direita) em jogo da Espanha - Reprodução: Instagram/Lamine Yamal

Espanha e Bulgária se enfrentam na terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo E das Eliminatórias. O jogo acontece no Estádio José Zorrilla, em Valladolid.

Como chegam as equipes?

A Espanha chega confiante como líder de sua chave, invicta, e busca mais uma vitória para se aproximar da classificação para a Copa. O técnico Luis De La Fuente deve repetir a mesma escalação da última partida.

A Bulgária, em último lugar, luta apenas pelo cumprimento de tabela após a goleada sofrida para a Turquia e não deve alterar seu 11 inicial.

Onde assistir ao vivo?

Espanha e Bulgária se enfrentarão com transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Ficha de jogo

  • Data: 14/10/2025
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid
  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsi e Cucurella; Mikel Menino, Zubimendi e Pedri; Yeremy Pino, Torres, Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.

Bulgária

Mitov; Petrov, Bozinov, Hristov e Popov; Chochev e Kraev; Petkov, Stoyanov e Kirilov; Despodov. Técnico: Aleksandar Dimitrov.

