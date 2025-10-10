Transmissão Argentina x Venezuela ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Argentina e Venezuela se enfrentam! A Albiceleste tenta se recuperar da derrota, enquanto a Vinotinto busca encerrar sua má fase nas Eliminatórias.
Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), em jogo amistoso. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami/Flórida nos Estados Unidos.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O duelo entre Argentina e Venezuela terá transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal do YouTube da CazeTV. Os torcedores poderão acompanhar toda a partida em tempo real, sem custo, diretamente de seus celulares, computadores ou smart TVs.
Passo a passo para assistir:
- Abra o YouTube em seu navegador ou aplicativo.
- Na barra de pesquisa, digite “CazeTV”.
- Clique no canal oficial da CazeTV.
- Procure pela transmissão ao vivo do jogo entre Argentina e Venezuela.
- Clique em “Assistir” e aproveite a partida!
Ficha de jogo
- Data: 10/10/2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium
- Onde assistir: CazeTV, no Youtube
Prováveis escalações
Argentina
Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Nicolas Paz, Mac Allister; Mastantuono, N .González, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni
Venezuela
Contreras; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Balbo; Ortega, Segovia, Martínez, Caraballo; Kelsy, Ramírez. Técnico: Oswaldo Vizcarrondo