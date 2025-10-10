fechar
Onde assistir |

Transmissão Argentina x Venezuela ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Argentina e Venezuela se enfrentam! A Albiceleste tenta se recuperar da derrota, enquanto a Vinotinto busca encerrar sua má fase nas Eliminatórias.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 19:00
Jogadores da Argentina comemoram gol de Julián Álvarez
Jogadores da Argentina comemoram gol de Julián Álvarez - Instagram/AFA

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), em jogo amistoso. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami/Flórida nos Estados Unidos.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O duelo entre Argentina e Venezuela terá transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal do YouTube da CazeTV. Os torcedores poderão acompanhar toda a partida em tempo real, sem custo, diretamente de seus celulares, computadores ou smart TVs.

Passo a passo para assistir:

  1. Abra o YouTube em seu navegador ou aplicativo.
  2. Na barra de pesquisa, digite “CazeTV”.
  3. Clique no canal oficial da CazeTV.
  4. Procure pela transmissão ao vivo do jogo entre Argentina e Venezuela.
  5. Clique em “Assistir” e aproveite a partida!

Ficha de jogo

  • Data: 10/10/2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Hard Rock Stadium
  • Onde assistir: CazeTV, no Youtube

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Argentina

Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Nicolas Paz, Mac Allister; Mastantuono, N .González, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni

Venezuela

Contreras; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Balbo; Ortega, Segovia, Martínez, Caraballo; Kelsy, Ramírez. Técnico: Oswaldo Vizcarrondo

Leia também

Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário
Vôlei Feminino

Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário
Caxias x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série C

Caxias x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags