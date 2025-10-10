Londrina x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Invicto há cinco jogos, Tubarão venceu suas duas últimas partidas no quadrangular e joga pelo empate para garantir o acesso. Tigre joga pela vitória
No sábado (11/10), às 17h00 (horário de Brasília), Londrina e São Bernardo se enfrentam em partida decisiva pela fase quadrangular da Série C, no Estádio VGD, em Londrina. A partida é válida pela 6ª rodada e será fundamental na briga pelo acesso à Série B.
Como chegam as equipes
O Londrina chega embalado ao confronto. Nenhum titular apresenta problemas físicos, e o técnico Roger Silva planeja repetir a escalação das últimas duas vitórias da equipe. O Tubarão precisa apenas do empate para garantir o acesso.
Já o São Bernardo precisa da vitória para conquistar o sonhado acesso à Série B. A equipe do ABC paulista possui 6 pontos e está empatada com o Floresta, terceiro colocado na tabela.
Onde assistir Londrina x São Bernardo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- DAZN (streaming)
- SportyNet (Streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (11/10) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série C – Quadrangular (Rodada 6)
- Local: Estádio VGD, em Londrina (PR)
- Onde Assistir: DAZN e SportyNet
Prováveis Escalações
Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Manzoli, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva
São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e João Paulo; Rodolfo, Felipe Garcia, Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá