Londrina x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invicto há cinco jogos, Tubarão venceu suas duas últimas partidas no quadrangular e joga pelo empate para garantir o acesso. Tigre joga pela vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/10/2025 às 11:53 | Atualizado em 10/10/2025 às 15:00
Imagem do último duelo entre Londrina e São Bernardo
Imagem do último duelo entre Londrina e São Bernardo - Reprodução/ São Bernardo

No sábado (11/10), às 17h00 (horário de Brasília), Londrina e São Bernardo se enfrentam em partida decisiva pela fase quadrangular da Série C, no Estádio VGD, em Londrina. A partida é válida pela 6ª rodada e será fundamental na briga pelo acesso à Série B.

Como chegam as equipes

O Londrina chega embalado ao confronto. Nenhum titular apresenta problemas físicos, e o técnico Roger Silva planeja repetir a escalação das últimas duas vitórias da equipe. O Tubarão precisa apenas do empate para garantir o acesso.

Já o São Bernardo precisa da vitória para conquistar o sonhado acesso à Série B. A equipe do ABC paulista possui 6 pontos e está empatada com o Floresta, terceiro colocado na tabela.

Onde assistir Londrina x São Bernardo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • DAZN (streaming)
  • SportyNet (Streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (11/10) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série C – Quadrangular (Rodada 6)
  • Local: Estádio VGD, em Londrina (PR)
  • Onde Assistir: DAZN e SportyNet

Prováveis Escalações

Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Manzoli, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e João Paulo; Rodolfo, Felipe Garcia, Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá

