fechar
Onde assistir |

Transmissão Goiás x CRB ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Esmeraldino é vice-líder da Série B, mas vive momento instável com três empates seguidos; CRB vem em boa fase e busca encostar no G-4.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/10/2025 às 19:40
Time do CRB na Série B 2025
Time do CRB na Série B 2025 - Francisco Cedrim/CRB

Nesta terça-feira (7), o Goiás recebe o CRB, às 21h30 (de Brasília), na Serrinha, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Goiás e CRB não terá transmissão gratuita. A partida será exibida pelo canal ESPN e também está disponível online pelo Disney+, para assinantes do serviço que inclui os canais ao vivo.

Passo a passo para assistir online pelo Disney+

Acesse o site ou aplicativo Disney+

  • Abra disneyplus.com ou o app no seu celular, tablet ou smart TV.

Faça login na sua conta

  • Caso ainda não tenha, crie uma conta e escolha o plano que inclua canais ao vivo/ESPN.

Procure pela aba “Canais ao Vivo”

  • Dentro do Disney+, vá até a seção que transmite os canais de esportes ao vivo.

Selecione o canal ESPN

  • O jogo entre Goiás e CRB será exibido neste canal.

Clique em “Assistir ao vivo”

  • A transmissão começará em tempo real, permitindo acompanhar todo o confronto sem atraso.

Ficha Técnica

  • Data: 07/10/2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)
  • Árbitro: Matheus Candançan
  • Transmissão: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Goiás

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe (Titi) e Moraes Jr.; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus.

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho.

Leia também

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão grátis de São José x Vôlei Renata? Veja como assistir ao vivo
Vôlei Masculino

Transmissão grátis de São José x Vôlei Renata? Veja como assistir ao vivo

Compartilhe

Tags