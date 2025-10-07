Transmissão Goiás x CRB ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Esmeraldino é vice-líder da Série B, mas vive momento instável com três empates seguidos; CRB vem em boa fase e busca encostar no G-4.
Nesta terça-feira (7), o Goiás recebe o CRB, às 21h30 (de Brasília), na Serrinha, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Goiás e CRB não terá transmissão gratuita. A partida será exibida pelo canal ESPN e também está disponível online pelo Disney+, para assinantes do serviço que inclui os canais ao vivo.
Passo a passo para assistir online pelo Disney+
Acesse o site ou aplicativo Disney+
- Abra disneyplus.com ou o app no seu celular, tablet ou smart TV.
Faça login na sua conta
- Caso ainda não tenha, crie uma conta e escolha o plano que inclua canais ao vivo/ESPN.
Procure pela aba “Canais ao Vivo”
- Dentro do Disney+, vá até a seção que transmite os canais de esportes ao vivo.
Selecione o canal ESPN
- O jogo entre Goiás e CRB será exibido neste canal.
Clique em “Assistir ao vivo”
- A transmissão começará em tempo real, permitindo acompanhar todo o confronto sem atraso.
Ficha Técnica
- Data: 07/10/2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)
- Árbitro: Matheus Candançan
- Transmissão: ESPN e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Goiás
Tadeu; Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe (Titi) e Moraes Jr.; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus.
CRB
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho.