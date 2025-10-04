Transmissão Fluminense x Atlético-MG ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
A equipe do Galo busca aproximação da Libertadores com Hulk de volta; O Tricolor tenta reação com Zubeldía, após empate contra o Sport.
Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (4), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo promete equilíbrio, já que coloca frente a frente duas equipes com objetivos importantes na competição.
Transmissão ao vivo, online e grátis
1. Transmissão pelo YouTube (Gratuita)
- Acesse o canal Cazé TV no YouTube: https://www.youtube.com/c/CazeTV
- Procure pelo link ou transmissão marcada como “Fluminense x Atlético-MG AO VIVO”.
- Clique em assistir ao vivo e curta a partida gratuitamente.
2. Transmissão em TV aberta (Gratuita)
- Se você tiver TV ou um conversor digital, basta sintonizar a TV Record, que transmitirá o jogo ao vivo.
- Para assistir online via Record, acesse o PlayPlus (plataforma oficial da Record) e veja se há transmissão gratuita do jogo.
3. Transmissão em canais fechados (Opcional/Pago)
- Sportv e Premiere transmitem o jogo para assinantes.
- Para assistir sem pagar, você precisaria de parceiros ou planos de teste gratuito, mas a opção mais prática e totalmente gratuita é o YouTube via Cazé TV.
Ficha da partida
- Jogo: Fluminense x Atlético-MG
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (27ª rodada)
- Data: 04/10/2025 (sábado)
- Horário: 18h30
- Local: Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV (menos RJ) e Premiere
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz
Atlético-MG
Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (ou Alan Franco) e Zaracho; Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito