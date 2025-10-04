fechar
Transmissão Fluminense x Atlético-MG ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

A equipe do Galo busca aproximação da Libertadores com Hulk de volta; O Tricolor tenta reação com Zubeldía, após empate contra o Sport.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/10/2025 às 19:00
Hulk, atacante do Atlético-MG
Hulk, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (4), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo promete equilíbrio, já que coloca frente a frente duas equipes com objetivos importantes na competição.

Transmissão ao vivo, online e grátis

1. Transmissão pelo YouTube (Gratuita)

  • Acesse o canal Cazé TV no YouTube: https://www.youtube.com/c/CazeTV
  • Procure pelo link ou transmissão marcada como “Fluminense x Atlético-MG AO VIVO”.
  • Clique em assistir ao vivo e curta a partida gratuitamente.

2. Transmissão em TV aberta (Gratuita)

  • Se você tiver TV ou um conversor digital, basta sintonizar a TV Record, que transmitirá o jogo ao vivo.
  • Para assistir online via Record, acesse o PlayPlus (plataforma oficial da Record) e veja se há transmissão gratuita do jogo.

3. Transmissão em canais fechados (Opcional/Pago)

  • Sportv e Premiere transmitem o jogo para assinantes.
  • Para assistir sem pagar, você precisaria de parceiros ou planos de teste gratuito, mas a opção mais prática e totalmente gratuita é o YouTube via Cazé TV.

Ficha da partida

  • Jogo: Fluminense x Atlético-MG
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (27ª rodada)
  • Data: 04/10/2025 (sábado)
  • Horário: 18h30
  • Local: Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SporTV (menos RJ) e Premiere

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Atlético-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (ou Alan Franco) e Zaracho; Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

