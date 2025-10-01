fechar
Transmissão Botafogo x Bahia ao vivo, online e grátis? veja como assistir

Botafogo tenta embalar em casa com apoio da torcida, enquanto o Bahia busca manter a boa fase para seguir firme rumo à Libertadores.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/10/2025 às 19:10
Gilberto celebra gol pelo Bahia na temporada
Gilberto celebra gol pelo Bahia na temporada - Rafael Rodrigues/Bahia

Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e promete muita intensidade.

Transmissão ao vivo, online e grátis

Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo Globoplay, no site ou streaming, sem custo algum.

Para assistir Botafogo x Bahia no Globoplay de forma gratuita, siga este passo resumido:

  1. Abra o site ou app Globoplay.
  2. Faça login ou crie uma Conta Globo.
  3. Vá em “Ao vivo” ou “Agora na TV”.
  4. Se o jogo estiver passando na TV Globo na sua região, clique e assista.
  5. Dica: se quiser ver na TV, use Chromecast, AirPlay ou Smart TV com o app Globoplay.

Ficha de jogo

  • Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
  • Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)

Prováveis escalações

Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero; Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho Soares.

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly; Ademir, Biel e Everaldo.

