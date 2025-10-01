Transmissão Botafogo x Bahia ao vivo, online e grátis? veja como assistir
Botafogo tenta embalar em casa com apoio da torcida, enquanto o Bahia busca manter a boa fase para seguir firme rumo à Libertadores.
Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e promete muita intensidade.
Transmissão ao vivo, online e grátis
Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo Globoplay, no site ou streaming, sem custo algum.
Para assistir Botafogo x Bahia no Globoplay de forma gratuita, siga este passo resumido:
- Abra o site ou app Globoplay.
- Faça login ou crie uma Conta Globo.
- Vá em “Ao vivo” ou “Agora na TV”.
- Se o jogo estiver passando na TV Globo na sua região, clique e assista.
- Dica: se quiser ver na TV, use Chromecast, AirPlay ou Smart TV com o app Globoplay.
Ficha de jogo
- Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ
- Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
- Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)
Prováveis escalações
Botafogo
John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero; Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho Soares.
Bahia
Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly; Ademir, Biel e Everaldo.