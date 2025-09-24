fechar
Transmissão Palmeiras x River Plate ao vivo online grátis na Libertadores: veja onde assistir e resultado em tempo real

O classificado irá enfrentar São Paulo ou LDU na semifinal. O Verdão tem a vantagem do empate porque ganhou em Buenos Aires por 2 a 1

Por Robert Sarmento Publicado em 24/09/2025 às 19:24
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras com Flaco López
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras com Flaco López - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2025.

Na ida, em Buenos Aires, o Verdão venceu por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para garantir vaga na semifinal. Já o River precisa vencer por dois gols de saldo para avançar direto.

Caso triunfe por apenas um de diferença, a decisão será nos pênaltis. Isso porque, conforme o regulamento da Conmebol, não há o critério do gol fora de casa como desempate.

Quem avançar de fase vai enfrentar o classificado de São Paulo e LDU-EQU. O time equatoriano venceu o primeiro confronto em casa por 2 a 0. Portanto, tem boa vantagem sobre o Tricolor.

Instagram/Conmebol
Racing é o primeiro time na semifinal da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

O alviverde vem invicto há 11 rodadas na Série A e de goleada sobre o Fortaleza por 4 a 1. Los Millonarios perderam do Atlético Tucumán por 2 a 0 pelo Campeonato Argentino.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do River Plate: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Portillo (ou Colidio), Galoppo, Nacho Fernández (ou Quintero) e Castaño; Salas Técnico: Marcelo Gallardo.

  • Árbitro: Andres Matonte (URU).
  • Assistente 1: Nicolas Taran (URU).
  • Assistente 2: Andres Nievas (URU).
  • Quarto árbitro: Javier Feres (URU).
  • VAR: Christian Ferreyra (URU).

Transmissão Palmeiras x River Plate ao vivo online grátis

O duelo tem transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta). Portanto, é possível assistir online no canal da GeTV no YouTube e através da versão gratuita do Globoplay (streaming).

Como assistir Palmeiras x River Plate no Globoplay?

  • Acesse o aplicativo no seu celular ou televisão, ou o site pelo computador.
  • Se ainda não tiver conta, crie uma de graça (e-mail, conta do Google, Facebook ou Apple).
  • Vá para "Agora na TV": Na página inicial, procure por essa seção.
  • Assista ao vivo: Quando estiver passando na TV Globo, o confronto estará disponível.

Vídeo: resultado de Palmeiras x River Plate em tempo real

Os torcedores podem acompanhar o resultado da partida em tempo real com imagens. A narração é de Jorge Iggor, comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf e Felipe Melo direto do estádio.

