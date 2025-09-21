Transmissão Flamengo x Vasco da Gama ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Mengão lidera o Brasileirão com 50 pontos após quatro vitórias em cinco jogos, enquanto o Vasco tenta se recuperar na 15ª posição.
Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (21/09), a partir das 17h30 (de Brasília), em um dos clássicos que marcam a 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Clássico dos Milhões será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco, válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, terá transmissão gratuita e online para todo o país.
A partida acontece neste domingo (21/09), a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã.
Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo ge TV, no YouTube, sem custo algum.
Como assistir online gratuitamente:
- Acesse o YouTube e busque pelo canal ge TV.
- Clique no vídeo da transmissão ao vivo do jogo entre Flamengo x Vasco.
- Conecte-se com sua conta do Google, se necessário, para interagir ou receber notificações.
- Aproveite a partida em tempo real, totalmente online e sem custos.
Acompanhe por aqui
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Data: domingo, 21 de setembro de 2025
- Competição: Brasileirão Série A – 24ª rodada
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Horário: 17h30 (de Brasília)
- Transmissão: Globo, Premiere e GE TV
- Chaveamento da Libertadores 2025: veja datas, onde assistir e horários dos jogos de volta que definem os 4 semifinalistas
- Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão
- Chaveamento da Libertadores 2025: Flamengo e São Paulo vivem situações opostas por 2 vagas na semifinais
Prováveis escalações
Flamengo
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).