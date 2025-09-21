fechar
Transmissão Flamengo x Vasco da Gama ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Mengão lidera o Brasileirão com 50 pontos após quatro vitórias em cinco jogos, enquanto o Vasco tenta se recuperar na 15ª posição.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/09/2025 às 15:00
Arrascaeta recebe abraço de Bruno Henrique após gol do Flamengo
Arrascaeta recebe abraço de Bruno Henrique após gol do Flamengo - Instagram/Flamengo

Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (21/09), a partir das 17h30 (de Brasília), em um dos clássicos que marcam a 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Clássico dos Milhões será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco, válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, terá transmissão gratuita e online para todo o país.

A partida acontece neste domingo (21/09), a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo ge TV, no YouTube, sem custo algum.

Como assistir online gratuitamente:

  1. Acesse o YouTube e busque pelo canal ge TV.
  2. Clique no vídeo da transmissão ao vivo do jogo entre Flamengo x Vasco.
  3. Conecte-se com sua conta do Google, se necessário, para interagir ou receber notificações.
  4. Aproveite a partida em tempo real, totalmente online e sem custos.

Acompanhe por aqui

Ficha de jogo

  • Data: domingo, 21 de setembro de 2025
  • Competição: Brasileirão Série A – 24ª rodada
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Globo, Premiere e GE TV

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).

