Transmissão Bolívar x Atlético-MG ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Galo busca recuperação imediata na Sul-Americana após tropeços, enquanto o Bolívar quer manter o bom momento na temporada.
O Atlético-MG visita e desafia o Bolívar nesta quarta-feira (17) no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3.650 metros de La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Sul-Americana 2025.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
Escolha a plataforma de transmissão:
- ESPN: disponível na TV por assinatura.
- Disney+: disponível via streaming, com assinatura ativa.
Acesse a transmissão:
- Para a ESPN, sintonize no canal correspondente na sua operadora de TV paga ou use o app ESPN App com login da sua operadora.
- Para o Disney+, entre na plataforma pelo aplicativo ou site e acesse o jogo ao vivo, caso o plano contratado inclua esportes ao vivo.
Verifique o horário:
- A partida será nesta quarta-feira (17). Confirme o horário local e esteja pronto para não perder nenhum lance.
Importante: não há transmissão gratuita da partida. Para acompanhar ao vivo, é necessário ter assinatura de TV por assinatura ou do Disney+.
Ficha de jogo
- Competição: Quartas de final (jogo de ida) – Conmebol Sul-Americana 2025
- Data: Quarta-feira, 17 de setembro de 2025
- Horário: 19h (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia (3.650 metros de altitude)
- Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Bolívar
Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar, Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.
Atlético-MG
Everson; Natanael (Menino), Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cuello, e Hulk.