Transmissão Bolívar x Atlético-MG ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Galo busca recuperação imediata na Sul-Americana após tropeços, enquanto o Bolívar quer manter o bom momento na temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 17:00
Rony, atacante do Atlético-MG
Rony, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG visita e desafia o Bolívar nesta quarta-feira (17) no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3.650 metros de La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Sul-Americana 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

Escolha a plataforma de transmissão:

  • ESPN: disponível na TV por assinatura.
  • Disney+: disponível via streaming, com assinatura ativa.

Acesse a transmissão:

  • Para a ESPN, sintonize no canal correspondente na sua operadora de TV paga ou use o app ESPN App com login da sua operadora.
  • Para o Disney+, entre na plataforma pelo aplicativo ou site e acesse o jogo ao vivo, caso o plano contratado inclua esportes ao vivo.

Verifique o horário:

  • A partida será nesta quarta-feira (17). Confirme o horário local e esteja pronto para não perder nenhum lance.

Importante: não há transmissão gratuita da partida. Para acompanhar ao vivo, é necessário ter assinatura de TV por assinatura ou do Disney+.

Ficha de jogo

  • Competição: Quartas de final (jogo de ida) – Conmebol Sul-Americana 2025
  • Data: Quarta-feira, 17 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia (3.650 metros de altitude)
  • Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Bolívar

Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar, Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

Atlético-MG

Everson; Natanael (Menino), Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cuello, e Hulk.

