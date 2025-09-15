Bolívar x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A equipe do Galo busca recuperação imediata na Sul-Americana após tropeços, enquanto o Bolívar quer manter o bom momento na temporada.
O Atlético-MG visita e desafia o Bolívar nesta quarta-feira (17) no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3.650 metros de La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Sul-Americana 2025.
A equipe do Galo busca recuperação após eliminação na Copa do Brasil e tropeços no Brasileirão, enquanto o Bolívar quer manter seu bom momento na temporada.
Na Sul-Americana, o time mineiro eliminou Atlético Bucaramanga e Godoy Cruz, e o Bolívar passou por Palestino e Cienciano.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Bolívar e Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Sul-Americana, será transmitida nesta quarta-feira (17) pela ESPN e pela Disney+.
Ficha de jogo
- Competição: Quartas de final (jogo de ida) – Conmebol Sul-Americana 2025
- Data: Quarta-feira, 17 de setembro de 2025
- Horário: 19h (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia (3.650 metros de altitude)
- Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Bolívar
Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar, Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.
Atlético-MG
Everson; Natanael (Menino), Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cuello, e Hulk.