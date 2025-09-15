fechar
Bolívar x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A equipe do Galo busca recuperação imediata na Sul-Americana após tropeços, enquanto o Bolívar quer manter o bom momento na temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/09/2025 às 14:40
Hulk, atacante do Atlético-MG
Hulk, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

O Atlético-MG visita e desafia o Bolívar nesta quarta-feira (17) no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3.650 metros de La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Sul-Americana 2025.

A equipe do Galo busca recuperação após eliminação na Copa do Brasil e tropeços no Brasileirão, enquanto o Bolívar quer manter seu bom momento na temporada.

Na Sul-Americana, o time mineiro eliminou Atlético Bucaramanga e Godoy Cruz, e o Bolívar passou por Palestino e Cienciano.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Bolívar e Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Sul-Americana, será transmitida nesta quarta-feira (17) pela ESPN e pela Disney+.

Ficha de jogo

  • Competição: Quartas de final (jogo de ida) – Conmebol Sul-Americana 2025
  • Data: Quarta-feira, 17 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia (3.650 metros de altitude)
  • Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Bolívar

Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar, Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

Atlético-MG

Everson; Natanael (Menino), Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cuello, e Hulk.

