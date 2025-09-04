Transmissão de Argentina x Venezuela ao vivo e online: Veja onde assistir e resultado do jogo das Eliminatórias
Argentina recebe Venezuela viva na briga por uma vaga no Monumental de Núñez, em Buenos Aires; jogo marca "despedida" de Messi dos estádios argentinos
Já classificada para a Copa do Mundo 2026, a Argentina recebe a Venezuela nesta quinta-feira (4), às 20h30, horário de Brasília, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias.
A partida marca a despedida de Lionel Messi de jogos oficiais disputados na Argentina, uma vez que o craque não deve seguir jogando por sua seleção após a Copa.
Em 1° lugar com 35 pontos, os Hermanos não perdem a liderança, estão garantidos como cabeças-de-chave no sorteio dos grupos em dezembro e tem motivos de sobra para comemorar e fazer uma bela festa para seu maior jogador de todos os tempos ao lado de Maradona.
Já a seleção venezuelana tem motivos de sobra para estragar a festa.
Em 7° lugar com 18 pontos, a Venezuela precisa vencer para seguir com chances de classificação direta, uma vez que está a 4 pontos da Colômbia, 6ª colocada com 22 pontos e que não seria mais alcançada após esta rodada, uma vez que faltará apenas um jogo a ser disputado.
Além disso, estando apenas um ponto à frente da Bolívia, vencer é crucial também pensando em garantir o próprio 7° lugar, que garante uma vaga na Repescagem, que será disputada em março de 2026.
Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.
Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Acompanhe o resultado ao vivo
Prováveis escalações
Argentina
-
Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada, Nico Paz; Messi, Julián Álvarez - Lionel Scaloni
Venezuela
-
Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón - Fernando Batista
Ficha do jogo
- Partida: Argentina x Venezuela, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data e horário: Quinta-feira, (04/09), às 20h30, horário de Brasília
- Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires
- Transmissão ao vivo: Sportv e Globoplay (plano pago)
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- Assistente 1: Claudio Urrutia (CHI)
- Assistente 2: Jose Retamal (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)
Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15