Transmissão Brasil x Chile ao vivo online grátis! Veja onde assistir e resultado em tempo real pelas Eliminatórias
Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira tenta ultrapassar o Equador e assumir o segundo lugar da competição
A bola rola nesta quinta-feira (04/09), a partir das 21h30 (horário de Brasília), para Brasil e Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Maracanã. A Rádio Jornal transmite ao vivo e online.
Sob comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira empatou sem gols com o Equador fora e venceu o Paraguai por 1 a 0 na Neo Química Arena. Com isso, está em segundo lugar.
Tendo 25 pontos, a equipe já está classificada para o Mundial e entra em campo só para cumprir tabela. Já a Roja é a atual lanterna da competição e não tem mais chances de ir à Copa.
- 1° Argentina – 35 pontos
- 2° Equador – 25 pontos*
- 3° Brasil – 25 pontos*
- 4° Uruguai – 24 pontos*
- 5° Paraguai – 24 pontos*
- 6° Colômbia – 22 pontos
Melhor colocado devido ao critérios de desempate*
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, João Pedro, Raphinha e Martinelli Técnico: Carlo Ancelotti.
Chile: Vigoroux (Gillier); González (Román), Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Echeverría, Pizarro, Suazo e Assadi; Cepeda e Aravena (Brereton) Técnico: Nicolás Córdova.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Transmissão Brasil x Chile ao vivo online grátis
A equipe do Escrete de Ouro irá acompanhar o confronto entre Brasil e Chile em tempo real. O duelo pode ser conferido pelo sinal de rádio em Pernambuco ou pelo YouTube da Rádio Jornal:
O duelo também conta com a transmissão da TV Globo, em televisão aberta. Os brasileiros ainda podem acompanhar na versão gratuita do Globoplay (clique aqui). No entanto, há uma novidade.
Como assistir de graça no Globoplay?
- Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
- Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".
Resultado do jogo Brasil x Chile em tempo real
O confronto marca a estreia do canal GeTV no YouTube. Os internautas têm acesso às imagens de graça, sem precisar ser inscrito. Basta clicar no vídeo e assistir em tempo real.
Como assistir grátis na GeTV?
- Acesse o YouTube em seu computador, celular ou smart TV ou abra o aplicativo.
- Pesquise na barra de pesquisa, procure por "GeTV" ou acesse diretamente o canal.
- Encontre a live do jogo na página inicial do canal para começar a assistir.