Argentina x Venezuela AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir o jogo das Eliminatórias

Bola rola a partir das 20h30, horário de Brasília, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires; partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 19:30
Argentina x Venezuela, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Argentina x Venezuela, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Links oficiais e como assistir Argentina x Venezuela ao vivo e online com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

  • Árbitro: Piero Maza (CHI)
  • Assistente 1: Claudio Urrutia (CHI)
  • Assistente 2: Jose Retamal (CHI)
  • VAR: Juan Lara (CHI)

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

