Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leão da Barra busca se recuperar após derrota histórica e mudança de técnico, enquanto o Galo também tem comando interino após demissão.
Neste domingo, 31 de agosto, Vitória e Atlético-MG se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto será disputado no Barradão, em Salvador, na Bahia, a partir das 18h30 (horário de Brasília).
Como chegam as equipes?
Vitória
O time baiano ocupa a 17ª posição com 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Após a histórica derrota por 8 a 0 para o Flamengo, o técnico Fábio Carille foi demitido, e Rodrigo Chagas assumiu como interino.
Atlético-MG
O Galo está em 12º lugar com 24 pontos. Na última rodada, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 nas quartas de final da Copa do Brasil, o que resultou na demissão do técnico Cuca.
O time será comandado por um técnico interino.
Onde assistir ao vivo?
A partida deste domingo (31/08) entre Vitória x Atlético-MG, válida pela 22ª rodada do Brasileirão 2025, terá transmissão do Premiere (pay-per-view). A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 18:30 de Brasília.
Ficha de jogo
- Confronto: Vitória x Atlético-MG
- Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Barradão – Salvador, Bahia
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Vitória
Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald (Baralhas) e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier (Rony); Hulk e Cuello