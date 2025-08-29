fechar
Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leão da Barra busca se recuperar após derrota histórica e mudança de técnico, enquanto o Galo também tem comando interino após demissão.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/08/2025 às 15:15
Hulk, atacante do Atlético-MG
Hulk, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Neste domingo, 31 de agosto, Vitória e Atlético-MG se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto será disputado no Barradão, em Salvador, na Bahia, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

Vitória

O time baiano ocupa a 17ª posição com 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Após a histórica derrota por 8 a 0 para o Flamengo, o técnico Fábio Carille foi demitido, e Rodrigo Chagas assumiu como interino.

Atlético-MG

O Galo está em 12º lugar com 24 pontos. Na última rodada, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 nas quartas de final da Copa do Brasil, o que resultou na demissão do técnico Cuca.

O time será comandado por um técnico interino.

Onde assistir ao vivo?

A partida deste domingo (31/08) entre Vitória x Atlético-MG, válida pela 22ª rodada do Brasileirão 2025, terá transmissão do Premiere (pay-per-view). A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 18:30 de Brasília.

Ficha de jogo

  • Confronto: Vitória x Atlético-MG
  • Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão – Salvador, Bahia
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald (Baralhas) e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier (Rony); Hulk e Cuello

