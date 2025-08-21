fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Palmeiras x Universitario ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025

O Verdão ganhou a partida de ida no Peru por 4 a 0. Sendo assim, tem "vida fácil" no confronto de volta das oitavas de final no Allianz Parque

Por Robert Sarmento Publicado em 21/08/2025 às 19:25
Facundo Torres e Vitor Roque celebram gol do Palmeiras
Facundo Torres e Vitor Roque celebram gol do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Universitario no Allianz Parque, nesta quinta-feira (21/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2025, depois de vencer por 4 a 0 em Lima, no Peru.

Esse resultado deu ao alviverde na situação mais tranquila de todos os confrontos para chegar nas quartas de final. O Verdão pode até perder por três gols de diferença que se classifica.

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). A vaga vale US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação. Quem avançar de fase enfrentará o ganhador do duelo entre River Plate e Libertad.

  • Árbitro: Piero Maza (CHI).
  • Árbitro assistente 1: Claudio Urrutia (CHI).
  • Árbitro assistente 2: Juan Serrano (CHI).
  • Quarto árbitro: Francisco Gilabert (CHI).
  • Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvajal (CHI).

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Universitario: Britos; Polo, Santa Maria, Corzo, Di Benedetto e Inga; Pérez Guedes, Concha e Ureña; Flores e Varela. Técnico: Jorge Fossati.

Cesar Greco/Palmeiras
Gustavo Gómez comemora gol pelo Palmeiras com Vitor Roque - Cesar Greco/Palmeiras

Transmissão Palmeiras x Universitario ao vivo online

Como o confronto tem transmissão da ESPN, a opção dos torcedores para assistirem na internet é do Disney+. Diferente da Amazon, Paramount e Globoplay, não há opção gratuita.

Portanto, para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante do streaming (saiba mais aqui). O valor mínimo cobrado pela plataforma atualmente está em R$ 43,90/mês (pacote padrão).

Como acessar o Disney+?

Dispositivo móvel (celular, tablet etc.):

  • Abra o aplicativo ou acesse DisneyPlus.com e selecione Entrar;
  • Digite seu e-mail e a senha
  • Selecione Entrar para confirmar.

Pela TV usando um dispositivo móvel:

  • Abra no dispositivo de streaming ou na smart TV (devem estar na mesma rede Wi-Fi);
  • Abra o aplicativo no celular ou tablet;
  • Uma solicitação de login aparecerá automaticamente;
  • Toque em Permitir;
  • Selecione Assistir agora na TV.

Smart TV ou videogame:

  • Abra o aplicativo e selecione Entrar;
  • Acesse DisneyPlus.com/iniciar em um computador ou dispositivo móvel;
  • Digite o código de 8 dígitos que aparece na TV e selecione Continuar;
  • Digite o e-mail e senha para entrar no Disney+ e comece a assistir.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x Universitario em tempo real

Os fãs de futebol também podem acompanhar a narração por algum canal no YouTube, mas só com cobertura em áudio. Isso porque ninguém possui os direitos de exibição na plataforma.

