Transmissão Fluminense x América de Cali ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Fluminense joga com a vantagem do empate no Maracanã; América de Cali precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.
Na noite desta terça-feira (19), Fluminense x América de Cali se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2025.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube e, via streaming, pelo +SBT e Paramount+.
1. Pelo canal SBT Sports no YouTube
- Acesse o YouTube pelo computador, celular ou smart TV.
- Na busca, digite “SBT Sports”.
- Entre no canal oficial e procure pela transmissão ao vivo do jogo. Geralmente o link aparece no topo durante a partida.
- Clique no vídeo ao vivo para assistir gratuitamente.
2. Pelo streaming +SBT
- Acesse o site ou baixe o app +SBT no seu celular ou smart TV.
- Faça um cadastro gratuito, se necessário.
- Procure a seção de transmissões ao vivo ou eventos esportivos.
- Encontre o jogo na programação e assista gratuitamente.
Ficha de jogo
- Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
- Data/hora: 19/08/2025, às 21h30min (de Brasília)
- Transmissão: SBT e Paramount+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.
América de Cali
Soto; Candelo, Mina, Pestaña e Tovar; Carrascal, Navarro e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Jorge Orosmán.
Arbitragem
Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN) / Juan Soto (VEN) comanda o VAR