Transmissão Fluminense x América de Cali ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Fluminense joga com a vantagem do empate no Maracanã; América de Cali precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.

Na noite desta terça-feira (19), Fluminense x América de Cali se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube e, via streaming, pelo +SBT e Paramount+.

1. Pelo canal SBT Sports no YouTube

Acesse o YouTube pelo computador, celular ou smart TV.

Na busca, digite “SBT Sports”.

Entre no canal oficial e procure pela transmissão ao vivo do jogo. Geralmente o link aparece no topo durante a partida.

Clique no vídeo ao vivo para assistir gratuitamente.

2. Pelo streaming +SBT

Acesse o site ou baixe o app +SBT no seu celular ou smart TV.

Faça um cadastro gratuito, se necessário.

Procure a seção de transmissões ao vivo ou eventos esportivos.

Encontre o jogo na programação e assista gratuitamente.

Ficha de jogo

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Data/hora: 19/08/2025, às 21h30min (de Brasília)

19/08/2025, às 21h30min (de Brasília) Transmissão: SBT e Paramount+

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

América de Cali

Soto; Candelo, Mina, Pestaña e Tovar; Carrascal, Navarro e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Jorge Orosmán.



Arbitragem

Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN) / Juan Soto (VEN) comanda o VAR