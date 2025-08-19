fechar
Transmissão Fluminense x América de Cali ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Fluminense joga com a vantagem do empate no Maracanã; América de Cali precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/08/2025 às 19:00
Agustín Canobbio, atacante do Fluminense
Agustín Canobbio, atacante do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Na noite desta terça-feira (19), Fluminense x América de Cali se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2025.

 

Transmissão ao vivo, online e grátis

 A partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube e, via streaming, pelo +SBT e Paramount+.

1. Pelo canal SBT Sports no YouTube

  • Acesse o YouTube pelo computador, celular ou smart TV.
  • Na busca, digite “SBT Sports”.
  • Entre no canal oficial e procure pela transmissão ao vivo do jogo. Geralmente o link aparece no topo durante a partida.
  • Clique no vídeo ao vivo para assistir gratuitamente.

2. Pelo streaming +SBT

  • Acesse o site ou baixe o app +SBT no seu celular ou smart TV.
  • Faça um cadastro gratuito, se necessário.
  • Procure a seção de transmissões ao vivo ou eventos esportivos.
  • Encontre o jogo na programação e assista gratuitamente.

Ficha de jogo

  • Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Data/hora: 19/08/2025, às 21h30min (de Brasília)
  • Transmissão: SBT e Paramount+

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

América de Cali

Soto; Candelo, Mina, Pestaña e Tovar; Carrascal, Navarro e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Jorge Orosmán.

Arbitragem

Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN) / Juan Soto (VEN) comanda o VAR

