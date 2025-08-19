São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online na Paramount: Grátis? Veja como assistir sem pagar pela Libertadores 2025
O streaming exibe o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores 2025, no MorumBis, com a opção gratuita através de período de teste
Uma das primeiras vagas nas quartas de final da Libertadores 2025 é revelada a partir das 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (19/08), no Morumbis, entre São Paulo e Atlético Nacional.
Os times empataram sem gols o jogo dia ida das oitavas de final na Colômbia. Portanto, quem vencer o duelo de volta se classifica. Caso haja nova igualdade, haverá pênaltis. Sem prorrogação.
O classificado irá enfrentar o vencedor de LDU e Botafogo na próxima fase. Esse confronto acontece na quinta-feira (21/08), no Equador. O Fogão ganhou a primeira partida por 1 a 0.
- Jogo: São Paulo x Atlético Nacional.
- Competição: Libertadores 2025 - Oitavas
- Data: Terça-feira, 19 de agosto de 2025.
- Local: MorumBis, em São Paulo (SP).
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
A partida tem transmissão ao vivo no Brasil com exclusividade pelo serviço da Paramount, ou seja, não é possível assistir com imagens em qualquer outra cobertura, seja online ou na televisão.
Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance, é necessário ter acesso à uma assinatura da plataforma. No entanto, tem um jeito de acompanhar tudo sem pagar um real sequer!
Como assistir São Paulo x Atlético Nacional na Paramount?
O streaming oferece sete dias de graça para novos assinantes. Durante esse tempo, você tem acesso aos conteúdos dno clatálogo. Depois desse período, é cobrado no mínimo R$ 18,90/mês.
Passo a passo para acessar o teste gratuito:
- Crie uma conta na Amazon e adicionar um método de pagamento.
- Não será feita nenhuma cobrança durante os sete dias de teste.
- Para evitar a cobrança, você deve cancelar a assinatura antes do final do período.
- Pode fazer o cancelamento a qualquer momento, mas a assinatura permanece até o último dia.
