São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online na Paramount: Grátis? Veja como assistir sem pagar pela Libertadores 2025

O streaming exibe o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores 2025, no MorumBis, com a opção gratuita através de período de teste

Por Robert Sarmento Publicado em 19/08/2025 às 19:27
Estádio do MorumBis lotado para jogo do São Paulo
Estádio do MorumBis lotado para jogo do São Paulo - (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Uma das primeiras vagas nas quartas de final da Libertadores 2025 é revelada a partir das 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (19/08), no Morumbis, entre São Paulo e Atlético Nacional.

Os times empataram sem gols o jogo dia ida das oitavas de final na Colômbia. Portanto, quem vencer o duelo de volta se classifica. Caso haja nova igualdade, haverá pênaltis. Sem prorrogação.

O classificado irá enfrentar o vencedor de LDU e Botafogo na próxima fase. Esse confronto acontece na quinta-feira (21/08), no Equador. O Fogão ganhou a primeira partida por 1 a 0.

  • Jogo: São Paulo x Atlético Nacional.
  • Competição: Libertadores 2025 - Oitavas
  • Data: Terça-feira, 19 de agosto de 2025.
  • Local: MorumBis, em São Paulo (SP).
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).

A partida tem transmissão ao vivo no Brasil com exclusividade pelo serviço da Paramount, ou seja, não é possível assistir com imagens em qualquer outra cobertura, seja online ou na televisão.

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance, é necessário ter acesso à uma assinatura da plataforma. No entanto, tem um jeito de acompanhar tudo sem pagar um real sequer!

Como assistir São Paulo x Atlético Nacional na Paramount?

O streaming oferece sete dias de graça para novos assinantes. Durante esse tempo, você tem acesso aos conteúdos dno clatálogo. Depois desse período, é cobrado no mínimo R$ 18,90/mês.

Passo a passo para acessar o teste gratuito:

  • Crie uma conta na Amazon e adicionar um método de pagamento.
  • Não será feita nenhuma cobrança durante os sete dias de teste.
  • Para evitar a cobrança, você deve cancelar a assinatura antes do final do período.
  • Pode fazer o cancelamento a qualquer momento, mas a assinatura permanece até o último dia.

Vídeo: Resultado de São Paulo x Atlético Nacional em tempo real

