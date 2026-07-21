Jean Carlos diz que Dodô quer voltar a jogar e defender o Náutico
Ídolo da torcida alvirrubra, Jean Carlos concedeu entrevista coletiva em meio ao momento de crise que a equipe vive na disputa da Série B
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Diante de um momento de turbulência e especulações bastidores do clube alvirrubro, o meia Jean Carlos revelou que o também meia Dodô pediu para voltar a jogar pelo Náutico. Em entrevista coletiva, ele contou que buscou conversar com o companheiro para entender a situação e tratou com naturalidade o surgimento de propostas na abertura de janela de transferências.
Jean Carlos também reconheceu a frustração das arquibancadas com a possibilidade de saída de uma peça relevante do time, mas defendeu a importância do diálogo e da compreensão mútua antes de qualquer julgamento precipitado.
"Eu entendo o torcedor ficar chateado, afinal o cara quer sair do clube. Mas a gente às vezes precisa ouvir o atleta, o que ele tem para dizer, foi o que eu fiz para entender o que estava acontecendo. E como eu disse e repito, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros atletas, e vai continuar acontecendo quando você recebe uma proposta, isso mexe com você, isso é normal", afirmou Jean Carlos.
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"O que eu posso dizer é que ele se mostrou disposto a voltar, a continuar atuando, a ajudar o clube, que no momento está precisando. Ele era uma peça que estava sendo muito importante, e creio que isso vai ser resolvido, e ele vai voltar a nos ajudar dentro de campo", completou o meia.
Vale lembrar que o técnico Hélio dos Anjos tinha dito que o meia Dodô tinha pedido para não jogar mais pelo Náutico após a proposta do futebol da Coreia do Sul.
O imbróglio envolvendo o jogador começou antes do jogo contra o Avaí, quando Dodô faltou a um treino sem nenhuma explicação prévia. Isso depois do clube alvirrubro ter exercido a opção de compra do atleta após a possibilidade de perder o atleta.
Próximo jogo do Náutico
O próximo jogo do Náutico acontece nesta quarta-feira (22). O Timbu enfrenta o Londrina, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela última rodada do primeiro turno da Série B.