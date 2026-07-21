fechar
Nautico | Notícia

Jean Carlos diz que Dodô quer voltar a jogar e defender o Náutico

Ídolo da torcida alvirrubra, Jean Carlos concedeu entrevista coletiva em meio ao momento de crise que a equipe vive na disputa da Série B

Por Davi Saboya Publicado em 21/07/2026 às 9:24
Jean Carlos, meia do N&aacute;utico
Jean Carlos, meia do Náutico - Rafael Vieira/CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Diante de um momento de turbulência e especulações bastidores do clube alvirrubro, o meia Jean Carlos revelou que o também meia Dodô pediu para voltar a jogar pelo Náutico. Em entrevista coletiva, ele contou que buscou conversar com o companheiro para entender a situação e tratou com naturalidade o surgimento de propostas na abertura de janela de transferências.

Jean Carlos também reconheceu a frustração das arquibancadas com a possibilidade de saída de uma peça relevante do time, mas defendeu a importância do diálogo e da compreensão mútua antes de qualquer julgamento precipitado.

Leia Também

"Eu entendo o torcedor ficar chateado, afinal o cara quer sair do clube. Mas a gente às vezes precisa ouvir o atleta, o que ele tem para dizer, foi o que eu fiz para entender o que estava acontecendo. E como eu disse e repito, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros atletas, e vai continuar acontecendo quando você recebe uma proposta, isso mexe com você, isso é normal", afirmou Jean Carlos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"O que eu posso dizer é que ele se mostrou disposto a voltar, a continuar atuando, a ajudar o clube, que no momento está precisando. Ele era uma peça que estava sendo muito importante, e creio que isso vai ser resolvido, e ele vai voltar a nos ajudar dentro de campo", completou o meia.

Vale lembrar que o técnico Hélio dos Anjos tinha dito que o meia Dodô tinha pedido para não jogar mais pelo Náutico após a proposta do futebol da Coreia do Sul.

O imbróglio envolvendo o jogador começou antes do jogo contra o Avaí, quando Dodô faltou a um treino sem nenhuma explicação prévia. Isso depois do clube alvirrubro ter exercido a opção de compra do atleta após a possibilidade de perder o atleta.

Próximo jogo do Náutico

O próximo jogo do Náutico acontece nesta quarta-feira (22). O Timbu enfrenta o Londrina, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela última rodada do primeiro turno da Série B.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 18ª rodada e próximos jogos
Classificação

Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 18ª rodada e próximos jogos
Jean Carlos entende protesto da torcida do Náutico e diz que salários incomodam, mas não influenciam no trabalho
Náutico

Jean Carlos entende protesto da torcida do Náutico e diz que salários incomodam, mas não influenciam no trabalho

Compartilhe

Tags