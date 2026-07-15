Hélio dos Anjos abre o jogo sobre caso Dodô e diz que atacante "abandonou o clube"
Hélio dos Anjos diz que Dodô foi influenciado por empresários, nega problema de saúde e condiciona retorno à solução do impasse contratual
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O técnico Hélio dos Anjos comentou pela primeira vez, de forma detalhada, a situação envolvendo o atacante Dodô, que esteve no centro de um impasse após receber uma proposta do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul.
Emprestado pelo Coimbra ao Náutico, o jogador possui uma cláusula contratual que dá ao clube alvirrubro a prioridade para exercer a compra em definitivo.
Mesmo após o interesse da equipe sul-coreana, o Timbu cobriu a oferta e anunciou que utilizaria a opção prevista em contrato para adquirir o atacante.
Dias depois do comunicado, Dodô não compareceu ao treinamento da última quinta-feira, dando início à polêmica.
Na entrevista coletiva desta quarta-feira (6), antes da partida contra o CRB, Hélio afirmou que o atacante "abandonou o clube" e responsabilizou os empresários do jogador pela situação.
Hélio diz que empresário tentou tirar Dodô do jogo
Segundo o treinador, o problema começou ainda antes da partida contra o Juventude, quando recebeu uma ligação do empresário de Dodô sugerindo que o atacante fosse preservado.
"Ele ligou para mim criando uma situação para o Dodô não participar do jogo. Eu nem escutei. Não dou um segundo de ousadia para isso", afirmou.
Hélio revelou que conversou diretamente com o jogador antes da partida, percebeu que ele estava emocionalmente abalado, mas optou por mantê-lo relacionado. Na avaliação do treinador, apesar de um primeiro tempo abaixo do esperado, Dodô conseguiu se recuperar durante a partida.
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Entretanto, a situação mudou poucos dias depois.
"Na quinta-feira o Dodô não apareceu. O Dodô abandonou o clube. Ele não teve absolutamente nada de problema de saúde", disparou.
Técnico responsabiliza empresários pelo impasse
Durante a coletiva, Hélio fez questão de isentar o Coimbra da situação e concentrou as críticas nos representantes do atacante.
O treinador revelou, inclusive, manter uma amizade de décadas com o empresário de Dodô, mas afirmou estar decepcionado com a condução das negociações.
"Eu conheço o empresário do Dodô desde 1978. Tenho uma relação de amizade muito grande, mas infelizmente a postura que não está sendo profissional é a do empresário dele, pai e filho", declarou.
Segundo Hélio, a intenção dos representantes era retirar o jogador do Náutico antes da definição sobre a compra em definitivo.
"Eles acharam que tiravam o Dodô daqui facilmente. Quando o departamento jurídico deles orientou que ele voltasse aos treinamentos, ele voltou."
Atacante segue fora dos planos
O treinador também deixou claro que Dodô não será relacionado enquanto a situação contratual não for solucionada.
"Você acha que eu ia levar o Dodô para jogar em Florianópolis? Você acha que eu vou levar o Dodô para jogar em Maceió?", questionou.
Por fim, Hélio elogiou a postura da diretoria alvirrubra durante todo o processo de negociação. Segundo ele, o Náutico agiu dentro do que prevê o contrato firmado com o Coimbra e não pode abrir mão de seus direitos por pressão externa.
"O Náutico está sendo grande na negociação. Não podemos ficar reféns de empresário."
Com o impasse ainda sem definição, Dodô segue treinando separado do restante do elenco e permanece fora dos planos da comissão técnica até que seu futuro seja oficialmente resolvido.