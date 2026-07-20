Jean Carlos entende protesto da torcida do Náutico e diz que salários incomodam, mas não influenciam no trabalho

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Meia do Náutico diz que cobrança da torcida é compreensível, admite incômodo com salários atrasados, mas nega impacto no trabalho do elenco

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O momento de crise do Náutico na Série B tem gerado cobranças dentro e fora de campo. Após protesto de torcedores na frente do CT Wilson Campos, nesta segunda-feira (20), o meia Jean Carlos, contratado recentemente, reconheceu o incômodo causado pela sequência negativa, mas afirmou que o elenco entende a cobrança da torcida.

Segundo Jean, os torcedores permaneceram do lado de fora do CT e abordaram alguns jogadores na saída para demonstrar insatisfação com o momento do time.

“O momento incomoda todo mundo. Incomoda a gente, incomoda o clube, incomoda a torcida e automaticamente acontecem essas manifestações”, afirmou Jean Carlos.

O meia disse que os jogadores ouviram as cobranças e entendem a indignação dos torcedores.

“Eles fizeram as manifestações e, conforme nós fomos saindo, abordaram alguns jogadores e mostraram sua indignação. Pelo momento, a gente entende”, completou.

Para Jean, o caminho para diminuir a pressão passa diretamente pela reação dentro de campo. O jogador afirmou que o elenco precisa focar no que está sob controle: trabalho, treino e melhora no desempenho.

“O que está no nosso controle é trabalho. Melhorar o que a gente não conseguiu fazer nos últimos jogos, colocar em prática o que temos treinado e estancar o mais rápido possível essas derrotas”, disse.

Salários atrasados incomodam, mas Jean nega influência no trabalho

Jean Carlos também falou sobre os salários atrasados no Náutico. O meia admitiu que a situação incomoda qualquer trabalhador, mas afirmou que a diretoria tem conversado com o elenco e tenta resolver o problema.

“É uma coisa que incomoda qualquer trabalhador, isso é normal. Mas o clube está correndo atrás para organizar o mais rápido possível”, afirmou.

Apesar do incômodo, Jean negou que o atraso esteja afetando a postura do grupo nos treinos e jogos.

“Isso não está influenciando no nosso trabalho no dia a dia. O grupo está focado, os funcionários estão focados para fazer o melhor pelo clube”, declarou.

O jogador ainda reforçou que a situação financeira precisa ser resolvida pela diretoria, enquanto os atletas devem manter o foco na reação dentro de campo.

“A diretoria nos mostra que está correndo atrás para resolver os problemas. Só que a gente não pode largar por isso. A gente está em um grande clube, está com saúde, está trabalhando, está empregado”, disse.

Náutico busca resposta contra o Londrina

Em meio à crise, o Náutico volta a campo contra o Londrina, nos Aflitos. Jean Carlos classificou a partida como um possível divisor de águas para o time na Série B.

“A importância é gigante. A gente sabe que precisa voltar a vencer. É um jogo de divisor de águas, a gente leva dessa maneira”, afirmou.

O meia também pediu apoio da torcida, mesmo reconhecendo a desconfiança pelo momento recente.

“O que eles podem esperar da gente é um time que vai, desde o primeiro momento, buscar a vitória. A gente precisa muito dessa vitória”, concluiu.