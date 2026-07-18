Hélio dos Anjos cobra intensidade e sinaliza reformulação no elenco do Náutico

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Treinador projetou saídas e retornos para o segundo turno da Série B. Timbu tenta quebrar sequência de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro

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Em crise na Série B, o clima no Náutico é de cobrança severa e mudanças iminentes. Após acumular uma incômoda sequência de oito jogos sem vencer com o revés para o CRB na última quinta-feira, o técnico Hélio dos Anjos manifestou publicamente a insatisfação com o rendimento ofensivo da equipe. O comandante sinalizou que o elenco passará por uma reformulação imediata para recuperar a competitividade no segundo turno e afastar o risco de rebaixamento.

O principal alvo das queixas recentes do treinador, além do desempenho dos centroavantes, foi a produção ofensiva pelo lado esquerdo do campo. De acordo com o técnico, a comissão realizou um trabalho específico nos últimos compromissos para tentar corrigir o problema, mas as respostas práticas dentro das quatro linhas ainda não apareceram.

Em forte desabafo, Hélio cobrou uma mudança de postura do setor. "Não estou gostando da nossa intensidade pelo lado esquerdo. Fizemos todo um trabalho nos últimos dois jogos para explorar o um contra um e a agressividade por aquele setor, mas não conseguimos", lamentou.

Sem citar nomes, o comandante deixou claro que o Alvirrubro passará por modificações estruturais no plantel. A estratégia envolve a saída de alguns jogadores para abrir espaço na folha e no grupo, viabilizando a chegada de reforços pontuais para o restante da competição.

Além das caras novas que devem desembarcar nos Aflitos, a grande aposta da comissão técnica reside no retorno de atletas que estavam no departamento médico. O principal deles é o atacante Vinicius, um dos principais destaques do Timbu no campeonato, cuja liderança técnica é vista como essencial para mudar o panorama atual.

A necessidade de uma reação urgente coloca os holofotes sobre o próximo compromisso do Náutico, agendado para a próxima quarta-feira (22). O time recebe o Londrina nos Aflitos, em partida que encerra a participação da equipe no primeiro turno da Série B.

Chegadas e saídas no Náutico

O Náutico já anunciou o desligamento de quatro jogadpores: goleiro Artur, o volante Ramon Carvalho, o meia Felipe Cardoso e o atacante Felipe Saraiva. O próximo da lista deve ser o volante Leonai e a "vassourada" pode ficar ainda maior com o atacante Paulo Sérgio.

Em contrapartida, o Timbu já anunciou para a janela de transferências do meio desta temporada: o zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e o retorno do atacante Kauã Maranhão, que esteve emprestado ao Piauí desde o começo da temporada, onde marcou 16 gols em 29 jogos.