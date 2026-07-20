Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas após a 18ª rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sport empata, mas sobe no ranking, enquanto derrota do Náutico para o CRB reduz probabilidades de acesso do Timbu, segundo o Chance de Gol

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A 18ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes nas projeções de acesso à elite do futebol brasileiro. Enquanto Criciúma, Juventude, Operário-PR e Novorizontino seguem como os principais candidatos às vagas na parte de cima da tabela.

Entre os pernambucanos, os resultados da rodada tiveram impactos distintos nas projeções. Mesmo após empatar por 2 a 2 com o Operário-PR, na Ilha do Retiro, o Sport viu suas chances de acesso crescerem levemente graças aos resultados paralelos. Já o Náutico viu suas chances despencarem após a derrota por 2 a 1 para o CRB, em Maceió.

Sport cresce e Náutico vê probabilidades diminuírem

O Sport chegou aos 27 pontos e viu sua probabilidade de acesso direto subir de 2,2% para 2,4%. Nas projeções para os playoffs, o crescimento foi ainda maior: de 21,2% para 23,8%

O Náutico também perdeu terreno após a derrota para o CRB. O Timbu permaneceu com 21 pontos e viu suas chances de acesso direto diminuírem de 2,1% para 0,1%. Já a probabilidade de classificação para os playoffs caiu de 21,2% para 4,6%.

Na parte de cima da tabela, o Novorizontino segue liderando as projeções de acesso direto, com 63,6% de chances. Logo atrás aparecem Criciúma (50,8%), Operário-PR (24,2%) e Juventude (23,9%), que completam o grupo dos principais candidatos ao acesso.

Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)

Novorizontino – 63,6%



Criciúma – 50,8%



Operário-PR – 24,2%



Juventude – 23,9%



Vila Nova – 15,9%



Fortaleza – 12,6%



Goiás – 3,1%



Sport – 2,4%



São Bernardo – 1,7%



Atlético-GO – 0,6%



Náutico – 0,1%



Londrina – 0,3%



Ceará – 0,3%



CRB – 0,1%



Athletic Club – 0,06%



Botafogo-SP – 0,05%



Avaí – 0,06%



Cuiabá – 0,01%



Ponte Preta – quase 0%



América-MG – quase 0%

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.

Com a atualização após a 18ª rodada, o Juventude aparece com a maior probabilidade de disputar os playoffs, com 55,9%. Em seguida vêm Operário-PR (54,6%), Vila Nova (50,4%) e Fortaleza (49,3%).

Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 23,8% de chances de disputar os playoffs. Já o Náutico tem 7,6% de probabilidade de alcançar a fase decisiva.

Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Juventude – 55,9%



Operário-PR – 54,6%



Vila Nova – 50,4%



Fortaleza – 49,3%



Criciúma – 42,2%



Novorizontino – 32,2%



Goiás – 26,0%



Sport – 23,8%



São Bernardo – 21,3%



Atlético-GO – 11,9%



Ceará – 7,1%



Náutico – 7,6%



Londrina – 6,4%



CRB – 4,8%



Athletic Club – 2,6%



Botafogo-SP – 1,8%



Avaí – 1,6%



Cuiabá – 0,4%



Ponte Preta – 0,0%



América-MG – 0,0%

Classificação atual da Série B

Criciúma – 36 pontos – 18 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Operário-PR – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Vila Nova – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Fortaleza – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas

Goiás – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Sport – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 3 derrotas

Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas

Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas

Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas

CRB – 23 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Náutico – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas

Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Londrina – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas

Ceará – 19 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 7 derrotas

Avaí – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 18 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 14 derrotas

América-MG – 8 pontos – 18 jogos – 1 vitória – 5 empates – 12 derrotas

* Ainda tem jogo a disputar na rodada.

Verde escuro: Acesso à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 18ª rodada

CRB 2 x 1 Náutico



São Bernardo 1 x 1 Avaí



América-MG 1 x 1 Ceará



Juventude 2 x 0 Cuiabá



Londrina 0 x 0 Botafogo-SP



Fortaleza 1 x 0 Novorizontino



Ponte Preta 1 x 2 Goiás



Criciúma 2 x 0 Vila Nova



Sport 2 x 2 Operário-PR



Atlético-GO 0 x 0 Athletic Club

Próximos jogos da 19ª rodada

Terça-feira (21/07)



Novorizontino x Criciúma – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi



Avaí x América-MG – 19h30 – Ressacada



Vila Nova x Fortaleza – 21h35 – OBA



Quarta-feira (22/07)



Operário-PR x Ponte Preta – 19h30 – Germano Krüger



Ceará x CRB – 19h30 – Castelão



Goiás x Sport – 20h30 – Serrinha



Náutico x Londrina – 21h30 – Aflitos



Quinta-feira (23/07)



Athletic Club x São Bernardo – 19h30 – Arena Sicredi



Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – Arena Pantanal



Botafogo-SP x Juventude – 21h30 – Arena Nicnet

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!