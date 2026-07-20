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Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas após a 18ª rodada da Série B

Sport empata, mas sobe no ranking, enquanto derrota do Náutico para o CRB reduz probabilidades de acesso do Timbu, segundo o Chance de Gol

Por Lucas Valle Publicado em 20/07/2026 às 10:55
Sport 2x2 Operário-PR, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Sport 2x2 Operário-PR, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A 18ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes nas projeções de acesso à elite do futebol brasileiro. Enquanto Criciúma, Juventude, Operário-PR e Novorizontino seguem como os principais candidatos às vagas na parte de cima da tabela.

Entre os pernambucanos, os resultados da rodada tiveram impactos distintos nas projeções. Mesmo após empatar por 2 a 2 com o Operário-PR, na Ilha do Retiro, o Sport viu suas chances de acesso crescerem levemente graças aos resultados paralelos. Já o Náutico viu suas chances despencarem após a derrota por 2 a 1 para o CRB, em Maceió.

Sport cresce e Náutico vê probabilidades diminuírem

O Sport chegou aos 27 pontos e viu sua probabilidade de acesso direto subir de 2,2% para 2,4%. Nas projeções para os playoffs, o crescimento foi ainda maior: de 21,2% para 23,8%

O Náutico também perdeu terreno após a derrota para o CRB. O Timbu permaneceu com 21 pontos e viu suas chances de acesso direto diminuírem de 2,1% para 0,1%. Já a probabilidade de classificação para os playoffs caiu de 21,2% para 4,6%.

Na parte de cima da tabela, o Novorizontino segue liderando as projeções de acesso direto, com 63,6% de chances. Logo atrás aparecem Criciúma (50,8%), Operário-PR (24,2%) e Juventude (23,9%), que completam o grupo dos principais candidatos ao acesso.

Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)

  • Novorizontino – 63,6%
  • Criciúma – 50,8%
  • Operário-PR – 24,2%
  • Juventude – 23,9%
  • Vila Nova – 15,9%
  • Fortaleza – 12,6%
  • Goiás – 3,1%
  • Sport – 2,4%
  • São Bernardo – 1,7%
  • Atlético-GO – 0,6%
  • Náutico – 0,1%
  • Londrina – 0,3%
  • Ceará – 0,3%
  • CRB – 0,1%
  • Athletic Club – 0,06%
  • Botafogo-SP – 0,05%
  • Avaí – 0,06%
  • Cuiabá – 0,01%
  • Ponte Preta – quase 0%
  • América-MG – quase 0%

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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.

Com a atualização após a 18ª rodada, o Juventude aparece com a maior probabilidade de disputar os playoffs, com 55,9%. Em seguida vêm Operário-PR (54,6%), Vila Nova (50,4%) e Fortaleza (49,3%).

Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 23,8% de chances de disputar os playoffs. Já o Náutico tem 7,6% de probabilidade de alcançar a fase decisiva.

Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

  • Juventude – 55,9%
  • Operário-PR – 54,6%
  • Vila Nova – 50,4%
  • Fortaleza – 49,3%
  • Criciúma – 42,2%
  • Novorizontino – 32,2%
  • Goiás – 26,0%
  • Sport – 23,8%
  • São Bernardo – 21,3%
  • Atlético-GO – 11,9%
  • Ceará – 7,1%
  • Náutico – 7,6%
  • Londrina – 6,4%
  • CRB – 4,8%
  • Athletic Club – 2,6%
  • Botafogo-SP – 1,8%
  • Avaí – 1,6%
  • Cuiabá – 0,4%
  • Ponte Preta – 0,0%
  • América-MG – 0,0%

Classificação atual da Série B

  1. Criciúma – 36 pontos – 18 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  2. Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  3. Operário-PR – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  4. Vila Nova – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  5. Fortaleza – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  6. Novorizontino – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  7. Goiás – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  8. São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  9. Sport – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 3 derrotas
  10. Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
  11. Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas
  12. Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas
  13. CRB – 23 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  14. Náutico – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
  15. Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  16. Londrina – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
  17. Ceará – 19 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 7 derrotas
  18. Avaí – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  19. Ponte Preta – 8 pontos – 18 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 14 derrotas
  20. América-MG – 8 pontos – 18 jogos – 1 vitória – 5 empates – 12 derrotas

* Ainda tem jogo a disputar na rodada.

  • Verde escuro: Acesso à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 18ª rodada

  • CRB 2 x 1 Náutico
  • São Bernardo 1 x 1 Avaí
  • América-MG 1 x 1 Ceará
  • Juventude 2 x 0 Cuiabá
  • Londrina 0 x 0 Botafogo-SP
  • Fortaleza 1 x 0 Novorizontino
  • Ponte Preta 1 x 2 Goiás
  • Criciúma 2 x 0 Vila Nova
  • Sport 2 x 2 Operário-PR
  • Atlético-GO 0 x 0 Athletic Club

Próximos jogos da 19ª rodada

Terça-feira (21/07)

  • Novorizontino x Criciúma – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi
  • Avaí x América-MG – 19h30 – Ressacada
  • Vila Nova x Fortaleza – 21h35 – OBA

Quarta-feira (22/07)

  • Operário-PR x Ponte Preta – 19h30 – Germano Krüger
  • Ceará x CRB – 19h30 – Castelão
  • Goiás x Sport – 20h30 – Serrinha
  • Náutico x Londrina – 21h30 – Aflitos

Quinta-feira (23/07)

  • Athletic Club x São Bernardo – 19h30 – Arena Sicredi
  • Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – Arena Pantanal
  • Botafogo-SP x Juventude – 21h30 – Arena Nicnet

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