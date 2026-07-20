Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas após a 18ª rodada da Série B
Sport empata, mas sobe no ranking, enquanto derrota do Náutico para o CRB reduz probabilidades de acesso do Timbu, segundo o Chance de Gol
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A 18ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes nas projeções de acesso à elite do futebol brasileiro. Enquanto Criciúma, Juventude, Operário-PR e Novorizontino seguem como os principais candidatos às vagas na parte de cima da tabela.
Entre os pernambucanos, os resultados da rodada tiveram impactos distintos nas projeções. Mesmo após empatar por 2 a 2 com o Operário-PR, na Ilha do Retiro, o Sport viu suas chances de acesso crescerem levemente graças aos resultados paralelos. Já o Náutico viu suas chances despencarem após a derrota por 2 a 1 para o CRB, em Maceió.
Sport cresce e Náutico vê probabilidades diminuírem
O Sport chegou aos 27 pontos e viu sua probabilidade de acesso direto subir de 2,2% para 2,4%. Nas projeções para os playoffs, o crescimento foi ainda maior: de 21,2% para 23,8%
O Náutico também perdeu terreno após a derrota para o CRB. O Timbu permaneceu com 21 pontos e viu suas chances de acesso direto diminuírem de 2,1% para 0,1%. Já a probabilidade de classificação para os playoffs caiu de 21,2% para 4,6%.
Na parte de cima da tabela, o Novorizontino segue liderando as projeções de acesso direto, com 63,6% de chances. Logo atrás aparecem Criciúma (50,8%), Operário-PR (24,2%) e Juventude (23,9%), que completam o grupo dos principais candidatos ao acesso.
Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)
- Novorizontino – 63,6%
- Criciúma – 50,8%
- Operário-PR – 24,2%
- Juventude – 23,9%
- Vila Nova – 15,9%
- Fortaleza – 12,6%
- Goiás – 3,1%
- Sport – 2,4%
- São Bernardo – 1,7%
- Atlético-GO – 0,6%
- Náutico – 0,1%
- Londrina – 0,3%
- Ceará – 0,3%
- CRB – 0,1%
- Athletic Club – 0,06%
- Botafogo-SP – 0,05%
- Avaí – 0,06%
- Cuiabá – 0,01%
- Ponte Preta – quase 0%
- América-MG – quase 0%
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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.
Com a atualização após a 18ª rodada, o Juventude aparece com a maior probabilidade de disputar os playoffs, com 55,9%. Em seguida vêm Operário-PR (54,6%), Vila Nova (50,4%) e Fortaleza (49,3%).
Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 23,8% de chances de disputar os playoffs. Já o Náutico tem 7,6% de probabilidade de alcançar a fase decisiva.
Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
- Juventude – 55,9%
- Operário-PR – 54,6%
- Vila Nova – 50,4%
- Fortaleza – 49,3%
- Criciúma – 42,2%
- Novorizontino – 32,2%
- Goiás – 26,0%
- Sport – 23,8%
- São Bernardo – 21,3%
- Atlético-GO – 11,9%
- Ceará – 7,1%
- Náutico – 7,6%
- Londrina – 6,4%
- CRB – 4,8%
- Athletic Club – 2,6%
- Botafogo-SP – 1,8%
- Avaí – 1,6%
- Cuiabá – 0,4%
- Ponte Preta – 0,0%
- América-MG – 0,0%
Classificação atual da Série B
- Criciúma – 36 pontos – 18 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Operário-PR – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Vila Nova – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Fortaleza – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Novorizontino – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Goiás – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Sport – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 3 derrotas
- Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
- Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas
- Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas
- CRB – 23 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Náutico – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
- Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Londrina – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
- Ceará – 19 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 7 derrotas
- Avaí – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 18 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 14 derrotas
- América-MG – 8 pontos – 18 jogos – 1 vitória – 5 empates – 12 derrotas
* Ainda tem jogo a disputar na rodada.
- Verde escuro: Acesso à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
Resultados da 18ª rodada
- CRB 2 x 1 Náutico
- São Bernardo 1 x 1 Avaí
- América-MG 1 x 1 Ceará
- Juventude 2 x 0 Cuiabá
- Londrina 0 x 0 Botafogo-SP
- Fortaleza 1 x 0 Novorizontino
- Ponte Preta 1 x 2 Goiás
- Criciúma 2 x 0 Vila Nova
- Sport 2 x 2 Operário-PR
- Atlético-GO 0 x 0 Athletic Club
Próximos jogos da 19ª rodada
Terça-feira (21/07)
- Novorizontino x Criciúma – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi
- Avaí x América-MG – 19h30 – Ressacada
- Vila Nova x Fortaleza – 21h35 – OBA
Quarta-feira (22/07)
- Operário-PR x Ponte Preta – 19h30 – Germano Krüger
- Ceará x CRB – 19h30 – Castelão
- Goiás x Sport – 20h30 – Serrinha
- Náutico x Londrina – 21h30 – Aflitos
Quinta-feira (23/07)
- Athletic Club x São Bernardo – 19h30 – Arena Sicredi
- Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – Arena Pantanal
- Botafogo-SP x Juventude – 21h30 – Arena Nicnet
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